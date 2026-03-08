Венгрия не отдала захваченные инкассаторские автомобили и ценности: "Ощадбанк" обнародовал требование

В "Ощадбанке" заявили, что Венгрия, несмотря на возвращение семерых инкассаторов, не отдала назад и продолжает незаконно удерживать захваченные автомобили и ценности.

Венгрия все еще не вернула два инкассаторских автомобиля и ценности на общую сумму 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Соответствующее заявление обнародовал "Ощадбанк" на официальной странице в Facebook 7 марта.

В банке требуют немедленного возвращения захваченного имущества, заявив, что дальнейшая защита прав учреждения в выяснении инцидента, произошедшего в Венгрии, будет заключаться в двух направлениях:

обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории Европейского Союза, которые были без всяких оснований наложены на инкассаторов банка миграционной службой Венгрии;

осуществление правовых шагов для возвращения имущества банка — автомобилей и ценностей.

Также "Ощадбанк" обещает детальное рассмотрение вопроса о нарушении прав захваченных сотрудников. В частности речь идет о задержании их сроком более чем на сутки без предоставления права на юридическую помощь и консульскую поддержку.

Все данные об обстоятельствах инцидента учреждение уже передало Национальному банку Украины. "Ощадбанк" также планирует обратиться к "одной из ведущих международных компаний" по поводу этого.

"Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий", — говорится в заявлении.

Скриншот | требование "Ощадбанка" по возврату захваченных машин и ценностей

В учреждении также напомнили, что средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат "Ощадбанку". Сама перевозка происходила в рамках международного соглашения между учреждением и банком "Райффайзен Банк Австрия".

"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами", — отмечают в "Ощаде".

Напомним, 7 марта венгерский адвокат Лорант Горват, который защищал украинских инкассаторов, в интервью изданию Kyiv Post рассказал, что были нарушены процессуальные нормы в отношении задержанных сотрудников "Ощадбанка".

В НБУ 7 марта сообщили, что инцидент с инкассаторскими машинами в Венгрии может усложнить перевозку валюты из-за границы.