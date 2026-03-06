Інкасаторів в Угорщині утримують"незаконно": в "Ощадбанку" пояснили, кому належать гроші та золото

Сім працівників служби інкасації державного банку України були затримані угорськими правоохоронцями під час виконання міжнародного перевезення цінностей. У банку заявляють про відсутність будь-яких юридичних підстав для таких дій та вимагають негайного звільнення співробітників і повернення затриманих коштів і майна.

Як повідомляється у дописі пресслужби "Ощадбанку" на офіційному каналі у Telegram, фінансова установа отримала інформацію про те, що сім її працівників, які супроводжували інкасаторські автомобілі під час рейсу, наразі утримуються одним із правоохоронних органів Угорщини.

У банку наголошують, що українських дипломатів поки не допустили до затриманих співробітників. Крім того, угорська сторона не надсилала жодних офіційних повідомлень ані перед затриманням, ані після нього.

За даними "Ощадбанку", інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення. Після початку повномасштабної війни транспортування іноземної валюти та банківських металів відбувається наземним транспортом. Подібні рейси інкасаторських автомобілів банку виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.

"Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті", — зауважують в дописі.

Також зазначається, що всі затримані працівники є досвідченими фахівцями служби інкасації. Їхній стаж роботи в банку становить від кількох років — до понад 20.

"Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України", — кажуть у "Ощадбанку".

Загалом, за інформацією банку, наразі невідомою залишається доля значної суми коштів і дорогоцінних металів — 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та близько 9 кілограмів золота.

У банку заявили, що наполягають на негайному звільненні своїх співробітників, а також на поверненні затриманих інкасаторських автомобілів і всіх цінностей, які належать державній фінансовій установі.

Захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня угорська влада затримала два броньовані автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку разом із семи співробітниками, які перевозили іноземну валюту та банківські метали з Австрії до України за міжнародними правилами. У автівках знаходилися цінності на 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, а місцезнаходження співробітників наразі невідоме.

Також повімлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цей назвав інцидент "державним тероризмом" і повідомив, що Київ направив Будапешту ноту з вимогою їхнього негайного звільнення.

Згодом ЗМІ повідомили, що серед затриманих українців виявили ексгенерала української розвідки. Зокрема, їх затримали та оголосили підозру у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. Ба більше, за даними слідства, головним у цій схемі був колишній посадовець.

Крім того, Фокус писав, що українські правоохоронці розпочали два кримінальні провадження у зв’язку із затриманням співробітників державного банку в Угорщині. Національна поліція України звернулася по сприяння до Європолу, а також до місцевих поліції та податково-митних органів країни.