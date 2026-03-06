Инкассаторов в Венгрии удерживают "незаконно": в "Ощадбанке" объяснили, кому принадлежат деньги и золото

Семь работников службы инкассации государственного банка Украины были задержаны венгерскими правоохранителями во время выполнения международной перевозки ценностей. В банке заявляют об отсутствии каких-либо юридических оснований для таких действий и требуют немедленного освобождения сотрудников и возвращения задержанных средств и имущества.

Как сообщается в заметке пресс-службы "Ощадбанка" на официальном канале в Telegram, финансовое учреждение получило информацию о том, что семь ее работников, которые сопровождали инкассаторские автомобили во время рейса, сейчас удерживаются одним из правоохранительных органов Венгрии.

В банке отмечают, что украинских дипломатов пока не допустили к задержанным сотрудникам. Кроме того, венгерская сторона не присылала никаких официальных сообщений ни перед задержанием, ни после него.

По данным "Ощадбанка", инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку. После начала полномасштабной войны транспортировка иностранной валюты и банковских металлов происходит наземным транспортом. Подобные рейсы инкассаторских автомобилей банка выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

"Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно. Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте", — отмечают в заметке.

Также отмечается, что все задержанные работники являются опытными специалистами службы инкассации. Их стаж работы в банке составляет от нескольких лет — до более 20.

"Ценности, которые находились в похищенных автомобилях, принадлежат государственному Сберегательному банку. Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины", — говорят в "Ощадбанке".

В целом, по информации банка, пока неизвестной остается судьба значительной суммы средств и драгоценных металлов — 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и около 9 килограммов золота.

В банке заявили, что настаивают на немедленном увольнении своих сотрудников, а также на возвращении задержанных инкассаторских автомобилей и всех ценностей, которые принадлежат государственному финансовому учреждению.

Захват инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

Напомним, что 5 марта венгерские власти задержали два бронированных автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка вместе с семью сотрудниками, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы из Австрии в Украину по международным правилам. В автомобилях находились ценности на 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, а местонахождение сотрудников пока неизвестно.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига этот назвал инцидент "государственным терроризмом" и сообщил, что Киев направил Будапешту ноту с требованием их немедленного освобождения.

Впоследствии СМИ сообщили, что среди задержанных украинцев обнаружили экс-генерала украинской разведки. В частности, их задержали и объявили подозрение в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. Более того, по данным следствия, главным в этой схеме был бывший чиновник.

Кроме того, Фокус писал, что украинские правоохранители начали два уголовных производства в связи с задержанием сотрудников государственного банка в Венгрии. Национальная полиция Украины обратилась за содействием в Европол, а также в местные полицию и налогово-таможенные органы страны.