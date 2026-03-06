Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: украинская полиция обратилась в Европол

Украинские правоохранители открыли два уголовных производства по похищению в Венгрии сотрудников государственного банка. НПУ обратилась за помощью к Европолу, а также полиции и налогово-таможенной службе страны.

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Отмечается, что сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Представители Департамента международного полицейского сотрудничества обратились к сотрудникам Европола, а также налогово-таможенной службы Венгрии и полиции. Украинские полицейские осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются следственные действия.

Захват работников "Ошадбанка" в Венгрии: что известно

В четверг, 5 марта, в Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации. Сотрудники банка осуществляли перевозку 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота между "Райффазен банк Австрия" и "Ощадбанк Украина".

Инкассаторские автомобили "Ощадбанка" находились на закрытой территории Антитеррористического центра. Структура подконтрольна венгерскому Министерству внутренних дел.

В то же время местонахождение семи сотрудников "Ощадбанка", которые сопровождали инкассаторские автомобили, оставалось неизвестным.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии подозревала украинцев в отмывании денег. Семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинской секретной службы были арестованы Центром по борьбе с терроризмом на автозаправочной станции.

Задержанные в Венгрии украинцы якобы были депортированы. Впрочем, "Ощадбанк" информирует, что представители консульской службы до сих пор не были допущены к задержанным. Кроме того, как сообщается, финансовое учреждение не получало никаких сообщений от венгерской стороны ни до, ни после задержания.

Федор Шандор пытается войти в здание Антитеррористического центра Фото: telex.hu

Издание Telex сообщает, что около полудня в Контртеррористический центр прибыл посол Украины Федор Шандор, однако дипломата не пустили в здание и он остался ждать в машине.