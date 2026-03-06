Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: українська поліція звернулась до Європолу

Українські правоохоронці відкрили два кримінальних провадження щодо викрадення в Угорщині співробітників державного банку. НПУ звернулася за допомогою до Європолу, а також поліції й податково-митної служби країни.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Зазначається, що відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Представники Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва звернулися до співробітників Європолу, а також податково-митної служби Угорщини та поліції. Українські поліцейські здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події, йдеться у повідомленні.

Наголошується, що тривають слідчі дії.

Захоплення працівників "Ошадбанку" в Угорщині: що відомо

У четвер, 5 березня, в Угорщині безпідставно затримали два автомобіля інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації. Співробітники банку здійснювали перевезення 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна".

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" перебували на закритій території Антитерористичного центру. Структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ.

Водночас місцезнаходження семи співробітників "Ощадбанку", які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишалося невідомим.

Національна податкова і митна служба Угорщини підозрювала українців у відмиванні грошей. Сімох громадян України, включно з колишнім генералом української секретної служби було заарештовано Центром із боротьби з тероризмом на автозаправній станції.

Затриманих в Угорщині українців нібито було депортовано. Утім "Ощадбанк" інформує, що представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Окрім того, як повідомляється, фінансова установа не отримувала жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.

Федір Шандор намагається увійти до будівлі Антитерористичного центру Фото: telex.hu

Видання Telex повідомляє, що близько полудня до Контртерористичного центру прибув посол України Федір Шандор, проте дипломата не пустили до будівлі й він залишився чекати у машині.