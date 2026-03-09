Арешт грошей і золота "Ощадбанку": партія Орбана подала законопроєкт

Лідер правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт. Він передбачає збереження під арештом вилучених активів "Ощадбанку" України.

Цей законопроект буде обговорюватися парламентом у надзвичайному порядку, про що стало відомо під час відкритої частини засідання Комітету національної безпеки Угорщини в понеділок, повідомляє Telex 9 березня.

Обґрунтовуючи пропозицію, Кочіш зазначив, що багато речей досі незрозумілих щодо справи "сумнозвісного українського золотого конвою". Пропозиція стосується "незвичайної кількості" готівки та золота, що перевозилися через Угорщину. Кочіш запропонував вважати арештовані минулого тижня активи вилученими до завершення процедури, ініційованої Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV).

Член комітету від партії «Фідес» зазначив, що влада розслідує, як призначення та використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Він заявив, що спосіб транспортування та особистість осіб, які це робили, можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.

Пропозицію було обговорено депутатами. Жолт Молнар від MSZP заперечив, чому Мате Кочіш приурочив подання пропозиції до виборів, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також заперечив проти того, що пропозицію було внесено так швидко, тому не було часу ознайомитися з нею детально. Однак вони також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці Угорщини.

Мате Кочіш коротко відповів на їхні занепокоєння, вибачившись за те, що подав пропозицію у такий короткий термін. За його словами, парламент збиратиметься лише у понеділок та вівторок перед виборами, тому рішення щодо пропозиції має бути прийняте терміново.

Комітет проголосував чотирма голосами "за" пропозицію Кочіша. При цьому Золтан Сас з партії "Йоббік" та Жолт Молнар з партії "MSZP" утрималися. Члени комітету також проголосували таким самим чином за рекомендацію комітету рекомендувати уряду країни обговорити цю пропозицію у винятковому порядку.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України повідомили додаткові подробиці затримання інкасаторів "Ощадбанку" на території Угорщини. Правоохоронці використали бронетранспортер та були озброєні кулеметами та гранатометами. Інкасатори, які мали статус свідків, перебували в кайданках 28 годин і протягом цього часу їх перевозили із зав’язаними очима. Крім того, угорські правоохоронці вилучили у громадян України особисті речі, зокрема мобільні телефони, і значну частину цих речей досі не повернули.

Раніше ми також інформували, що після повернення семи інкасаторів Угорщина все ще утримує транспорт і цінності, вилучені під час інциденту. За даними банку, угорська сторона не повернула два інкасаторські автомобілі та активи на значні суми. Йдеться про приблизно 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Відповідну заяву оприлюднив "Ощадбанк", наголосивши на вимозі негайно повернути вилучене майно.