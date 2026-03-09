Українських інкасаторів перевозили з зав'язаними очима: 28 годин тримали в кайданках, — МЗС

В українському МЗС повідомили нові деталі затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині. Там наголосили, що правоохоронці задіяли бронетранспортер, а бійці Антитерористичного центру були озброєні кулеметами та гранатометами.

При цьому вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур, наголосили в заяві МЗС.

При цьому українські дипломати звинуватили угорську сторону в порушенні Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини. Так, інкасатори, які мали статус свідків, утримувалися в кайданках 28 годин. При цьому весь час їх перевозили із зав'язаними очима.

Крім того, угорські правоохоронці вилучили в українців особисті речі, зокрема мобільні телефони. Наразі більшість особистих речей не була повернута.

"При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю", — наголосили в МЗС.

Також угорська сторона звинувачена в тому, що вони чинили психологічний та фізичний тиск на затриманих людей. Так, з ними спілкувалися російською.

Окремо в МЗС наголосили, що рішення Угорщини депортувати українців, які мали статус свідків, виглядає як покарання за те, що інкасатори не надали потрібні угорській стороні свідчення.

"Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадений автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися. Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна. Наполягаємо на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм", — наголосили в МЗС.

Викрадення працівників "Ощадбанку" в Угорщині — що відомо

Вночі 6 березня стало відомо, що влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації.

Фокус проаналізував, що стоїть за затриманням українських інкасаторів Ощадбанку у Будапешті.

Водночас місцеві ЗМІ заявили, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки та ще шестеро українців. Їх нібито підозрюють у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними угорських правоохоронців, мова йде про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Згодом Національна податкова і митна служба Угорщини відкрила кримінальне провадження після захоплення двох інкасаторських машин "Ощадбанку" і семи громадян України, які їх супроводжували.

Також стало відомо, що затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" депортували. За версією угорської поліції, управління перевезенням грошей і золота через Угорщину нібито курирував колишній генерал Збройних сил України, його заступник — колишній майор ВПС України, а їхній роботі допомагали особи з військовим досвідом.