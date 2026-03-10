Україні вистачить коштів до травня, поки Угорщина блокує кредит на 90 млрд євро, — Politico

Раніше існували побоювання, що українська влада, яка цього року стикається з дефіцитом бюджету щонайменше 50 млрд доларів, почне відчувати брак коштів уже до кінця березня. Але фінансові ресурси України виявилися менш виснаженими, ніж побоювалися політики.

Ситуація змінилася після того, як Міжнародний валютний фонд минулого місяця схвалив кредит Україні на 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів було виплачено відразу, повідомляє Politico, посилаючись на чотирьох інсайдерів, знайомих із фінансовим становищем Києва.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив колегам, що його уряд передбачив можливість щорічно направляти Києву 3,5 млрд євро двосторонньої допомоги до 2029 року.

Ці кошти дають ЄС більше часу для вирішення проблеми з Угорщиною та подолання вето, наприклад, після виборів в Угорщині наступного місяця.

У середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від Росії. Однак Угорщина заблокувала цю ініціативу після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба" з політичних мотивів, щоб вплинути на ключові вибори, які можуть призвести до його відставки.

Київ відкинув ці заяви, заявивши, що трубопровід занадто пошкоджений після обстрілу ЗС РФ наприкінці січня, щоб транспортувати російську нафту в Угорщину. Представники ЄС намагаються подолати політичний глухий кут напередодні саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Нагадаємо, раніше міністр будівництва і транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів і вилучення грошового вантажу на території країни було свідомим рішенням угорської влади. Він заявив, що ці кошти не планують повертати Україні доти, доки не буде відновлено транспортування нафти через нафтопровід "Дружба".

А парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Документ також містить заклики припинити фінансування військових потреб України за рахунок країн ЄС.