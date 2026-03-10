Украине хватит средств до мая, пока Венгрия блокирует кредит на 90 млрд евро, — Politico

Ранее существовали опасения, что украинские власти, сталкивающиеся в этом году с дефицитом бюджета не менее 50 млрд долларов, начнут испытывать нехватку средств уже к концу марта. Но финансовые ресурсы Украины оказались менее истощенными, чем опасались политики.

Ситуация изменилась после того, как Международный валютный фонд в прошлом месяце одобрил кредит Украине на 8,1 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов были выплачены сразу, сообщает Politico, ссылаясь на четырех инсайдеров, знакомых с финансовым положением Киева.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хейнен сообщил коллегам, что его правительство предусмотрело возможность ежегодно направлять Киеву 3,5 млрд евро двусторонней помощи до 2029 года.

Эти средства дают ЕС больше времени для решения проблемы с Венгрией и преодоления вето, например, после выборов в Венгрии в следующем месяце.

В середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от России. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу, после того, как премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба" по политическим мотивам с целью повлиять на ключевые выборы, которые могут привести к его отставке.

Відео дня

Киев отверг эти заявления, заявив, что трубопровод слишком поврежден после обстрелов ВС РФ в конце января, чтобы транспортировать российскую нефть в Венгрию. Представители ЕС пытаются преодолеть политический тупик в преддверии саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Напомним, ранее министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал, что задержание украинских инкассаторов и изъятие денежного груза на территории страны было сознательным решением венгерских властей. Он заявил, что эти средства не планируют возвращать Украине до тех пор, пока не будет восстановлена транспортировка нефти через нефтепровод "Дружба".

А парламент Венгрии большинством голосов принял резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз. Документ также содержит призывы прекратить финансирование военных нужд Украины за счет стран ЕС.