Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС, — СМИ

Парламент Венгрии большинством голосов принял резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз. Документ также содержит призывы прекратить финансирование военных нужд Украины за счет стран ЕС.

Во вторник в парламенте Венгрии за одобрение этого предложения проголосовали 142 члена парламента, 28 — против, и 4 — воздержались, сообщил венгерский телеканал ATV. В тексте говорится о том, что лидеры Европейского Союза принимают ряд решений, которые увеличивают риск эскалации и еще больше приближают Европу к войне.

Также в резолюции указано: Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку Украина находится в состоянии войны. Поэтому, утверждается в документе, ее вступление сделает Европейский Союз стороной в войне. Украина не соответствует критериям членства в ЕС, и поэтому предложение призывает правительство не способствовать существенному началу переговоров Украины о вступлении и не поддерживать членство Украины в ЕС.

В резолюции также призывают венгерское правительство сделать все возможное для поддержки международных мирных усилий и не посылать деньги и оружие Украине. А также — сделать все возможное, чтобы предотвратить втягивание Венгрии и Европейского Союза в российско-украинскую войну.

В резолюции также напоминается, что ЕС предоставил Украине 193,3 миллиарда евро помощи с начала войны. Это почти втрое превышает чистую помощь ЕС, которую Венгрия получила с 2004 года. Также упоминается, что ЕС, за исключением Венгрии, Чешской Республики и Словакии, предоставил Украине дополнительный заем в 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах. Украина вернет эту сумму только при условии уплаты российских репараций после войны, говорится в резолюции.

В резолюции также предостерегается, что доля Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 миллиардов евро. План реконструкции Украины предусматривает 800 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а также еще 700 миллиардов долларов будет выделено на военные цели.

"Финансирование плана будет стоить каждой венгерской семье почти 1,4 миллиона форинтов", — отмечается в документе. Это примерно $3900. В резолюции предлагается сформировать опрос от правительства относительно мнений венгров о дальнейшем "финансировании войны" для Украины в форме национальной петиции.

В резолюции содержится призыв к правительству принять все необходимые меры для предотвращения политики ЕС по поддержке Украины в войне. Это также означает предотвратить поступление в Украину венгерских денег напрямую, или фондов ЕС, принадлежащих Венгрии. Наконец документ призывает не принимать бюджет, который значительную часть поддержки, "принадлежащей венгерским фермерам и экономике", направляет в Украину.

В предложении утверждается, что в ЕС усиливаются усилия по превращению блока в военный альянс, и резолюция призывает правительство Венгрии принять меры против этих инициатив.

Согласно резолюции, Парламент Венгрии также отвергает практику институтов ЕС, направленную на обход требования единогласного принятия решений. Это предоставляло ЕС возможности обходить блокирование со стороны Венгрии и Словакии.

Напомним, что министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически подтвердил: задержание украинских инкассаторов и изъятие денежного груза было сознательным решением венгерских властей. В то же время он заявил, что эти средства не планируют возвращать Украине до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в сильной Украине. Причиной является то, что она служит буфером между его страной и Россией. Однако он выступил против ее вступления в Европейский Союз. Такую позицию он озвучил 9 марта во время часа вопросов в парламенте.