Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС, — ЗМІ

Парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, у якій виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Документ також містить заклики припинити фінансування військових потреб України коштом країн ЄС.

У вівторок в парламенті Угорщини за схвалення цієї пропозиції проголосували 142 члени парламенту, 28 — проти, і 4 — утрималися, повідомив угорський телеканал ATV. У тексті йдеться про те, що лідери Європейського Союзу ухвалюють низку рішень, які збільшують ризик ескалації та ще більше наближають Європу до війни.

Також у резолюції зазначено: Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки Україна перебуває у стані війни. Тому, стверджується у документі, її вступ зробить Європейський Союз стороною у війні. Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, і тому пропозиція закликає уряд не сприяти суттєвому початку переговорів України про вступ і не підтримувати членство України в ЄС.

У резолюції також закликають угорський уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль та не надсилати гроші і зброю Україні. А також — зробити все можливе, щоб запобігти втягуванню Угорщини та Європейського Союзу у російсько-українську війну.

У резолюції також нагадується, що ЄС надав Україні 193,3 мільярда євро допомоги з початку війни. Це майже втричі перевищує чисту допомогу ЄС, яку Угорщина отримала з 2004 року. Також згадується, що ЄС, за винятком Угорщини, Чеської Республіки та Словаччини, надав Україні додаткову позику в 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Україна поверне цю суму лише за умови сплати російських репарацій після війни, йдеться в резолюції.

У резолюції також застерігається, що частка України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро. План реконструкції України передбачає 800 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, а також ще 700 мільярдів доларів буде виділено на військові цілі.

"Фінансування плану коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів", — зазначається у документі. Це приблизно $3900. У резолюції пропонується сформувати опитування від уряду щодо думок угорців про подальше "фінансування війни" для України у формі національної петиції.

У резолюції міститься заклик до уряду вжити всі необхідні заходи для запобігання політики ЄС щодо підтримки України у війні. Це також означає запобігти надходженню до України угорських грошей напряму, або фондів ЄС, що належать Угорщині. Нарешті документ закликає не приймати бюджет, який значну частину підтримки, "що належить угорським фермерам та економіці", спрямовує до України.

У пропозиції стверджується, що в ЄС посилюються зусилля щодо перетворення блоку на військовий альянс, і резолюція закликає уряд Угорщини вжити заходів проти цих ініціатив.

Згідно з резолюцією, Парламент Угорщини також відкидає практику інституцій ЄС, спрямовану на обхід вимоги одностайного прийняття рішень. Це надавало ЄС можливості обходити блокування з боку Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, що міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично підтвердив: затримання українських інкасаторів та вилучення грошового вантажу було свідомим рішенням угорської влади. Водночас він заявив, що ці кошти не планують повертати Україні доти, доки не буде відновлено постачання нафти через трубопровід "Дружба".

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зацікавленість Будапешта у сильній Україні. Причиною є те, що вона слугує буфером між його країною та Росією. Однак він виступив проти її вступу до Європейського Союзу. Таку позицію він озвучив 9 березня під час години запитань у парламенті.