"Між РФ і Угорщиною має бути щось": Орбан заявив, що зацікавлений у зміцненні України

Угорщина зацікавлена у зміцненні України, яка є буфером між ними та Росією, але не бажає бачити її в Європейському Союзі.

Такі заяви пролунали з вуст прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час години запитань у парламенті напередодні, 9 березня, передає Telex.

Коли один з опозиційних депутатів Балаж Баркоці сказав, що результатом політики нинішнього уряду стало припинення поставок нафти і загострення стосунків із Києвом, той відповів:

"Ми зацікавлені не в ослабленні, а в зміцненні України, щоб завжди було щось — це можна назвати і Україною — між Росією та Угорщиною". Таким чином він продемонстрував, що Україна фактично є щитом, який забезпечує безпеку угорців, а також наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Будапешта.

Водночас Орбан укотре заявив, що не бажає вступу України до Європейського Союзу, оскільки, стверджує він, українці нібито "поводяться так, ніби вже в ньому — вимагають, погрожують і шантажують".

Крім того, політик згадав про придушення повстання в Угорщині 1956 року. Орбан стверджує, що коли росіяни придушили визвольний рух, українці "були на їхньому боці".

Замість вступу України до ЄС, глава угорського уряду сказав, що прагнутиме до укладення стратегічної угоди між Україною та Євросоюзом, яка має "визначити його майбутнє так, щоб це було вигідно і Європі, і угорцям".

Загалом, за словами Орбана, ситуація з Україною коротко така: в Києва чотири вимоги: підтримати війну, дати грошей, позбутися російських енергоносіїв і впустити їх до ЄС. Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них. Саме тому, стверджує він, угорський уряд піддається шантажу.

"Ми нікому не поступимося під тягарем шантажу", — запевнив політик.

Попри всі ці миролюбні заяви, Орбан послідовно продовжує блокувати виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, погрожує наслідками через нібито блокування Києвом нафтопроводу "Дружба", а також оскандалився після затримання в Будапешті двох інкасаторських машин "Ощадбанку" з 9 кілограмами золота і десятками мільйонів доларів та євро. Ба більше, влада Угорщини готує законопроєкт, який би дозволив не віддавати вилучені кошти.

Економіст Сергій Фурса впевнений: загострення між Києвом і Будапештом може бути вигідним як Кремлю, так і угорському прем'єру Віктору Орбану. На його думку, дії угорської влади, зокрема блокування українських коштів і затримання інкасаторів, можуть бути свідомою провокацією, розрахованою на жорстку реакцію України.

Заявляючи про те, що Росія як безпосередній сусід була б небезпечною для Угорщини, Орбан, проте, залишається фігурою, яка дуже вигідна Кремлю на посаді прем'єр-міністра. Оскільки вже у квітні Орбан може втратити владу внаслідок парламентських виборів, Москва направила в Будапешт команду політичних технологів.

Головна мета цієї операції — допомогти прем'єр-міністру Віктору Орбану зберегти владу.