"Между РФ и Венгрией должно быть что-то": Орбан заявил, что заинтересован в укреплении Украины

Венгрия заинтересована в укреплении Украины, которая является буфером между ними и Россией, но не желает видеть ее в Европейском Союзе.

Такие заявления прозвучали из уст премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время часа вопросов в парламенте накануне, 9 марта, передает Telex.

Когда один из оппозиционных депутатов Балаж Баркоци сказал, что результатом политики нынешнего правительства стало прекращение поставок нефти и обострение отношений с Киевом, тот ответил:

"Мы заинтересованы не в ослаблении, а в укреплении Украины, чтобы всегда было что-то — это можно назвать и Украиной — между Россией и Венгрией". Таким образом он продемонстрировал, что Украина фактически является щитом, который обеспечивает безопасность венгров, а также подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Будапешта.

Вместе с тем Орбан в очередной раз заявил, что не желает вступления Украины в Европейский Союз, поскольку, утверждает он, украинцы якобы "ведут себя так, будто уже в нем — требуют, угрожают и шантажируют".

Кроме того, политик вспомнил о подавлении восстания в Венгрии в 1956 году. Орбан утверждает, что когда россияне подавили освободительное движение, украинцы "были на их стороне".

Вместо вступления Украины в ЕС, глава венгерского правительства сказал, что будет стремиться к заключению стратегического соглашения между Украиной и Евросоюзом, которое должно "определить его будущее так, чтобы это было выгодно и Европе, и венграм".

В целом, по словам Орбана, ситуация с Украиной вкратце такова: у Киева четыре требования: поддержать войну, дать денег, избавиться от российских энергоносителей и впустить их в ЕС. Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них. Именно поэтому, утверждает он, венгерское правительство подвергается шантажу.

"Мы никому не уступим под бременем шантажа", — заверил политик.

Несмотря на все эти миролюбивые заявления, Орбан последовательно продолжает блокировать выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, угрожает последствиями за якобы блокировку Киевом нефтепровода "Дружба", а также оскандалился после задержания в Будапеште двух инкассаторских машин "Ощадбанка" с 9 килограммами золота и десятками миллионов долларов и евро. Более того, власти Венгрии готовят законопроект, который бы позволил не отдавать изъятые средства.

Экономист Сергей Фурса уверен: обострение между Киевом и Будапештом может быть выгодным как Кремлю, так и венгерскому премьеру Виктору Орбану. По его мнению, действия венгерских властей, в частности блокирование украинских средств и задержание инкассаторов, могут быть сознательной провокацией, рассчитанной на жесткую реакцию Украины.

Заявляя о том, что Россия как непосредственный сосед была бы опасна для Венгрии, Орбан тем не менее остается фигурой, которая очень выгодна Кремлю на посту премьер-министра. Поскольку уже в апреле Орбан может потерять власть в результате парламентских выборов, Москва направила в Будапешт команду политических технологов.

Главная цель этой операции — помочь премьер-министру Виктору Орбану сохранить власть.