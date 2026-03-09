Ва-банк Орбана: зачем венгерский премьер слепил врага из Украины и что изменится после выборов

Маховик беспрецедентного скандала между соседними Украиной и Венгрией не прекращает своего движения — стороны снова и снова обмениваются "любезностями", эскалируя и без того далеко не безоблачные межгосударственные отношения. Как в сложившейся ситуации должен действовать Киев и какие предварительные выводы следует сделать из громкой истории, связанной с задержанием инкассаторских авто "Ощадбанка", выяснял Фокус.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто продолжает настаивать на том, что деньги, которые перевозили в автомобиле "Ощадбанка" по венгерской территории, могут принадлежать "украинской военной мафии".

"Не следует возмущаться, а надо наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже несколько дней не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это все же могут быть деньги украинской военной мафии", — сказал главный венгерский дипломат в воскресенье, 8 марта.

Зато в отечественном внешнеполитическом ведомстве на это устами спикера Георгия Тихого ответили следующим образом: "В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что нечистая совесть сама разоблачает себя. Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности".

Петер Сийярто утверждает, что деньги, которые перевозили в автомобиле "Ощадбанка" по венгерской территории, могут принадлежать "украинской военной мафии" Фото: РБК

Напомним, перманентный дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом резко обострился после недавнего инцидента с инкассаторскими автомобилями государственного "Ощадбанка". В МИД Украины действия венгерских чиновников характеризуют как "государственный рэкет и терроризм".

На фоне этого скандала ведомство Сибиги рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию. В то же время президент Владимир Зеленский на днях выразил надежду, что партия действующего премьера Венгрии Орбана потерпит поражение на апрельских выборах и только тогда будет возможна нормализация отношений официальных Киева и Будапешта. Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, имеют разные видения на этот счет.

Оправданную ли тактику в отношении Венгрии избрала украинская власть

Политолог Олег Лесной не согласен с теми своими коллегами, которые высказывают мнение о том, что Украина, мол, не должна агрессивно реагировать на действия Орбана, поскольку это даст ему возможность выиграть на грядущих выборах. Такое видение, констатирует эксперт в разговоре с Фокусом, хоть и заслуживает существования, "но не является правильным".

"Любое действие или бездействие Украины все равно будет использовано Орбаном в свою пользу. Если бы мы, к примеру, промолчали бы после задержания инкассаторского авто, где, спрашивается, уверенность в том, что эту карту не разыграли бы без нас? Нет. Более того, убежден, что все равно этот кейс в том или ином виде был бы использован. Поэтому, по моему субъективному мнению, нам нужно не молчать, а реагировать — максимально корректно и обдуманно. Но отдавать на растерзание все Орбану — неправильно", — аргументирует Олег Лесной.

В то же время, фокусируясь на теме парламентских выборов в Венгрии, которые, напомним, пройдут 12 апреля, политолог отметил: "Следует осознавать, что сейчас нет уверенности в том, проиграет Орбан или выиграет. Да, есть социология, но социология не один раз нас удивляла совсем не в ту сторону, в которую мы ожидали. Поэтому, если мы сейчас будем прогибаться под Орбана, а он гипотетически останется лидером своего государства, то он при пассивной позиции Украины сделает себе отметку, что в этом направлении можно наглеть дальше и дальше. Таким образом, ошибочно считать, что если мы будем белыми и пушистыми, то Орбан проиграет, а мы потом выскочим из кустов и скажем, вот, мол, какие мы молодцы. Это — иллюзия, потому что молча эту полемику выиграть нельзя, поскольку Орбан постоянно педалирует, продуцируя неприемлемые для Украины смыслы".

Попутно напомнив о том, что Чехия, Словакия и Венгрия ранее обещали не участвовать финансово, но и не блокировать вопрос предоставления Украине кредита Евросоюза (ЕС) в сумме 90 млн евро, Олег Лесной добавил: "По факту видим, что две страны это выполняют, а Венгрия говорит: "Нет, давайте "Дружбу" ремонтировать". Кстати, Европейский Союз в контексте украинско-венгерского обострения тоже предлагает именно нашей стороне не вести себя агрессивно. И что, это разве помогает? Орбан все равно развешивает позорные билборды с Зеленским, Мадьяром и Урсулой фон дер Ляйен. В такой ситуации, когда в нашу сторону бросают камни, заявляя, что так вести себя не следует с венгерской стороной, у меня возникает вопрос к ЕС, ведь Орбан — это его гадкий утенок, а Евросоюз до сих пор не изобрел механизма, чтобы его приструнить и утихомирить. И при этом они нас учат, каким языком и тональностью говорить с этим гадким утенком".

Политолог неприятно удивлен тем, "что у нас в Украине защитников Орбана больше, чем в самой Венгрии". "А Орбан — это человек, который длительное время нас атакует в самых разных форматах. Кстати, предполагаю, что если бы Путин развивал свое наступление так, как планировал, венгерские войска вполне могли перейти нашу границу. У Венгрии такое уже в истории было, когда они присоединились к фашистской Германии, а потом, поняв, что там пахнет жареным, быстренько переобулись в воздухе. Они и сейчас так поступят, если Путин будет ослабевать. Поэтому ситуация очень непростая на самом деле. Мы, в отличие от россиян, не вмешиваемся в венгерские выборы. Украина примет любой результат, но к нему следует готовиться, чтобы, например, победа Орбана не стала для нас громом среди ясного неба. Впрочем, думаю, что даже в случае фиаско Орбана, между Украиной и Венгрией тоже будет очень непростое общение", — заключает Олег Лесной.

Каким образом Орбан пытается удержаться у власти за счет Украины

Зато политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатирует: "Если говорить о неслыханном украинско-венгерском обострении, то, на мой взгляд, многое упирается в коммуникационный стиль и почерк президента Зеленского, который проводит внешнеполитическую линию Украины. Периметр напряженности у украинской границы увеличился после введения персональных санкций против Лукашенко, а также выпадов в отношении Орбана — сначала относительно его физиологии, а затем угроз дать ВСУ его адрес. Такой стиль коммуникации не добавляет возможности Украине пройти между Сциллой и Харибдой жаркой во всех смыслах венгерской избирательной кампании. Зато именно украинская тема является ключевой картой избирательной борьбы по-венгерски".

По мнению эксперта, избежать грандиозного скандала с украинским инкассаторским авто можно было в случае, если Киев дал бы отмашку на допуск венгерских и словацких специалистов к осмотру пораженного в конце января российскими БПЛА объекта возле города Броды: "Такая тактика, по моему мнению, сняла бы с повестки дня все вопросы. Кроме того, со стороны Украины это был бы крутой гуманитарный жест, который показал бы, что мы с уважением относимся к странам, которые в конце концов также будут принимать решение о нашем присоединении к Евросоюзу. Но мы выбрали тактику агрессивной коммуникации, а это — подарок для Орбана и его избирательной кампании".

Констатировав, что на данном этапе "кризис уже достиг апогея", Олег Постернак предположил, что данный трек можно было бы сгладить кейсом взаимопонимания со Словакией. "Уверен, что Фицо на самом деле занимает более спокойную и взвешенную позицию и если бы мы с ним нашли коммуникационные точки соприкосновения, это раскололо бы венгерско-словацкое единство в вопросе эксплуатации антиукраинской темы. Понимание со Словакией также, возможно, повлияло бы и на Еврокомиссию, которая после личной перепалки между Зеленским и Орбаном даже была вынуждена выдавать отдельный комментарий", — отмечает политолог.

Эксперт: "Сейчас нет уверенности в том, проиграет Орбан или выиграет" Фото: Скриншот

Эксперт считает, что именно взаимопонимание Киева и Братиславы помогло бы нивелировать негативный имиджевый шлейф в украино-венгерских отношениях.

Анализируя скандал с инкассаторскими авто, Олег Постернак прогнозирует, что Будапешт в конце концов вернет Украине средства. Впрочем, в самой Венгрии, акцентирует политолог, эту историю пытаются максимально использовать в том смысле, что Украина является страной, которая зарабатывает на войне, а затем — на крови. В этом смысле правительству Виктора Орбана, говорит Олег Постернак, конечно же помогает Россия, поскольку инцидент с инкассаторским авто не случайно произошел как раз после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву.

В целом, считает политолог, Украина должна проявлять в дальнейшем "государственную мудрость", не превращая лидеров других государств в своих политических оппонентов. Но это время, констатирует эксперт, конкретно с Венгрией, "где на полных парах несется антиукраинская истерия", сейчас уже потеряно. И если Украина, отмечает Олег Постернак, продолжит эмоционально реагировать в отношении венгерской власти, это будет литьем воды на избирательную мельницу Орбана, который "фанатично подходит" к сохранению себя у властного руля.