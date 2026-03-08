ГРУ РФ прибыло в Венгрию, чтобы помочь Орбану на выборах, — Мадьяр

Венгерский оппозиционный деятель и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что команда действующего премьера Виктора Орбана привлекла работников российского ГРУ к грядущим выборам. Политик называет эти действия Кремля "внешним вмешательством".

Мадьяр требует от Орбана предотвратить действия Кремля во время избирательной кампании, которая завершится 12 апреля голосованием в парламент. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам венгерского оппозиционера, в Будапешт прибыла группа работников российской военной разведки. Они воспользовались дипломатчиним иммунитетом и сейчас работают на территории Венгрии.

"Мы требуем немедленного прекращения внешнего вмешательства в выборы в Венгрии! Прошу немедленно проинформировать меня о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России — и почему оно до сих пор не приняло меры в ответ на эти беспрецедентные действия России", — добавил лидер партии "Тиса".

Відео дня

Политик указывает, что похожая схема действий Кремля была заметна во время избирательной кампании в Молдове. Мадьяр убежден, что Орбан стремится "стремится повлиять на выборы с помощью внешних сил", поэтому призывает прекратить деятельность агентов РФ и выслать их из страны.

По его словам, Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну "никаким угрозам с востока". Он убежден, что безопасность и суверенитет Венгрии зависят от ответственной и предсказуемой внешней политики, а "отчаянные действия Виктора Орбана ослабляют их".

Ранее Фокус сообщал, что Орбан на своих предвыборных плакатах использует Зеленского. Лидер оппозиции Венгрии отреагировал на такую рекламу, указав нелепость правительства на использование такой "грязной рекламы".

Впоследствии стало известно, как РФ отправила политтехнологов в Венгрию. Главная цель этой операции — помочь премьер-министру Виктору Орбану сохранить власть.