ГРУ РФ прибуло в Угорщину, щоб допомогти Орбану на виборах, — Мадяр

Угорський опозиційний діяч і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда чинного прем'єра Віктора Орбана залучила працівників російського ГРУ до прийдешніх виборів. Політик називає ці дії Кремля "зовнішнім втручанням".

Мадяр вимагає від Орбана запобігти діям Кремля під час виборчої кампанії, яка завершиться 12 квітня голосуванням до парламенту. Про це він написав у своєму Facebook.

За словами угорського опозиціонера, до Будапешта прибула група працівників російської воєнної розвідки. Вони скористалися дипломатичним імунітетом і наразі працюють на території Угорщини.

"Ми вимагаємо негайного припинення зовнішнього втручання у вибори в Угорщині! Прошу негайно поінформувати мене про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії — і чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії", — додав лідер партії "Тиса".

Політик вказує, що схожа схема дій Кремля була помітна під час виборчої кампанії в Молдові. Мадяр переконаний, що Орбан прагне "прагне вплинути на вибори за допомогою зовнішніх сил", тому закликає припинити діяльність агентів РФ і вислати їх з країни.

За його словами, Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну "жодним загрозам зі сходу". Він переконаний, що безпека та суверенітет Угорщини залежать від відповідальної та передбачуваної зовнішньої політики, а "відчайдушні дії Віктора Орбана послаблюють їх".

Згодом стало відомо, як РФ відправила політтехнологів до Угорщини. Головна мета цієї операції – допомогти прем’єр-міністру Віктору Орбану зберегти владу.