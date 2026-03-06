"Они съели зебр, они украли деньги": Сикорский потроллил Орбана после скандала с инкассаторами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после захвата Венгрией семи украинских инкассаторов и машин с деньгами и золотом подколол премьер-министра страны Виктора Орбана.

Политик сделал перепост сообщения своего украинского коллеги Андрея Сибиги, в котором тот написал о противоправных действиях Венгрии по отношению к украинским гражданам.

"Они съели зебр, они украли деньги", — резюмировал Сикорский.

Ранее он уже троллил венгерского премьер-министра по этому поводу. В августе прошлого года он опубликовал фото зебры и подписал его: "Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?"

Упоминание о зебрах — прямая отсылка к скандалу вокруг Орбана, который разгорелся в прошлом году, когда издание Telex в августе обнародовало кадры того, как выглядит имение премьер-министра Венгрии в Хатванпуште.

Многоэтажные дома с лифтами, подземный паркинг и роскошный бассейн размещены на большой территории. Также на кадрах было видно, как вокруг угодья Орбана бегают зебры.

Тогда оппозиционный депутат Акош Хадзази также нашел подтверждение того, что имение венгерского премьер-министра не используется как фермерское угодье. Политику удалось узнать о заказе энергетического сертификата для жилого здания на территории, что отрицает официальную версию, озвученную самим Орбаном, о том что это "ферма" его отца.

"Лживого премьер-министра легче догнать, чем хромую собаку", — так прокомментировал Хадзази факты, которые ему удалось обнаружить.

В январе Хадзази сообщил, что подал заявление в полицию с просьбой расследовать возможный случай жестокого обращения с животными на ферме отца премьер-министр страны Виктора Орбана.

"В декабре несколько надежных источников независимо друг от друга сообщили мне, что зебр из Хатванпушты увезли. Некоторые считали, что их просто перевезли в другое место, но многие писали о том, что животных просто отстрелили", — утверждал он. Позже политик написал, что полиция отказала ему в расследовании.

