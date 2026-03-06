"Вони з'їли зебр, вони вкрали гроші": Сікорський потролив Орбана після скандалу з інкасаторами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після захоплення Угорщиною семи українських інкасаторів і машин із грошима та золотом підколов прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Політик зробив перепост допису свого українського колеги Андрія Сибіги, у якому той написав про протиправні дії Угорщини щодо українських громадян.

"Вони з'їли зебр, вони вкрали гроші", — резюмував Сікорський.

Раніше він уже тролив угорського прем'єр-міністра з цього приводу. У серпні минулого року він опублікував фото зебри і підписав його: "Чи є зебри традиційними сільськогосподарськими тваринами в Угорщині?"

Згадка про зебри — пряме відсилання до скандалу довкола Орбана, який розгорівся торік, коли видання Telex у серпні оприлюднило кадри того, який вигляд має маєток прем'єр-міністра Угорщини в Хатванпушті.

Багатоповерхові будинки з ліфтами, підземний паркінг і розкішний басейн розміщені на великій території. Також на кадрах було видно, як навколо угіддя Орбана бігають зебри.

Тоді опозиційний депутат Акош Хадзазі також знайшов підтвердження того, що маєток угорського прем'єр-міністра не використовується як фермерське угіддя. Політику вдалося дізнатися про замовлення енергетичного сертифіката для житлової будівлі на території, що заперечує офіційну версію, озвучену самим Орбаном, про те що це "ферма" його батька.

"Брехливого прем'єр-міністра легше наздогнати, ніж кульгавого собаку", — так прокоментував Хадзазі факти, які йому вдалося виявити.

У січні Хадзазі повідомив, що подав заяву в поліцію з проханням розслідувати можливий випадок жорстокого поводження з тваринами на фермі батька прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

"У грудні кілька надійних джерел незалежно одне від одного повідомили мені, що зебр із Хатванпушти вивезли. Деякі вважали, що їх просто перевезли в інше місце, але багато хто писав про те, що тварин просто відстріляли", — стверджував він. Пізніше політик написав, що поліція відмовила йому в розслідуванні.

Також повідомлялося, що Орбан пригрозив Україні новими неприємностями, якщо не буде відновлено транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".