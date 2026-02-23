"Киев за три дня" длиной 4 года: в какой политической точке сейчас война с РФ и что пошло не так

Уже во вторник, 24 февраля с одной стороны, будут зафиксированы четвертая годовщина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с другой стороны — стартует календарный отсчет продолжающегося до сих пор кровавого противостояния. Поставит ли 2026-й год жирную точку в большой войне, и какую роль в этом может и должна сыграть политико-дипломатическая компонента, выяснял Фокус.

Накануне 24 февраля — даты четвертой годовщины от начала развязанной РФ полномасштабной войны против суверенной Украины спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал "хорошие новости" в вопросе мирного урегулирования. Более того, представитель администрации Трампа не исключил возможность саммита Зеленского и Путина в ближайшее время.

"Украина и Россия ведут бессмысленную войну, в которой воюют за территории. Знаете, все сейчас бросаются словом "достоинство". Но что дает вам достоинство, если там происходит столько убийств?.... Они (Украина и Россия. — Фокус.) не выглядят так, будто действительно хотят воевать друг с другом, и я не думаю, что они этого хотят", — отметил 68-летний Уиткофф, попутно высказав предположение, что сложность в достижении мира находится "на уровне руководства двух государств".

Стивен Уиткофф: "Мы вынесем на обсуждение обеим сторонам несколько предложений, которые сблизят их в течение следующих трех недель" Фото: Офис президента

"Мы с Джаредом (зятем Трампа — Кушнером — Фокус.) надеемся, что вынесем на обсуждение обеим сторонам несколько предложений, которые сблизят их в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным", — подчеркнул представитель главы Белого дома, не исключив, что к этой встрече может присоединиться и непосредственно Дональд Трамп. В то же время Уиткофф добавил, что американский лидер "не хочет приезжать на встречу, если не чувствует, что может завершить это дело и получить лучший результат".

Попутно напомним, что после трехсторонних встреч по линии Украина-США-РФ в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский констатировал ощутимый прогресс, но по военному — не политическому направлению.

Что, почему и когда могло помешать Путину осуществить полномасштабное вторжение в Украину

В том, что именно в политическом контексте ситуация пока очень далека от окончательного мирного урегулирования, убежден и кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. "Скорее всего, 2026 год будет ознаменован параллельно с боевыми действиями, новыми и новыми попытками договориться о прекращении огня. Впрочем, на мой взгляд, в текущем году будет крайне сложно достичь принципиальных и ощутимых политико-дипломатических результатов, поскольку Россия не меняет и, похоже, не собирается менять свои переговорные позиции, а значит готова продолжать горячую фазу большой войны", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

После трехсторонних встреч по линии Украина-США-РФ Владимир Зеленский констатировал ощутимый прогресс, но по военному — не политическому направлению Фото: Скриншот видео

Констатировав, что сейчас ни Украина, ни РФ не могут "принципиально и ощутимо" переломить ситуацию в свою пользу, Станислав Желиховский отметил: "То есть, сегодня, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения мы находимся в ситуации, когда все стороны истощились, но при этом крайне трудно сказать, когда наступит переломный момент. Момент этот, между тем будет касаться прекращения непосредственно боевых действий, но не будет означать прекращения войны. Речь будет идти о переводе войны на рельсы паузы, не более того".

Перелистывая под призмой экспертного оценочного суждения страницы четырехлетней истории полномасштабной российско-украинской войны, политолог акцентировал: "Мне представляется, что на самом старте полномасштабного вторжения был сделан неправильный анализ ситуации со стороны украинского государства и наших западных партнеров. Не исключаю, что именно этот фактор Путин использовал себе в пользу. Но с другой стороны, Путин, очевидно, не ожидал встретить такое сопротивление со стороны украинского общества. Считаю, что именно украинцы своими фактическими силами, совершили чудо и без помощи Запада в начале смогли дать жесткий и самоотверженный отпор российской агрессии. Но подчеркиваю, если бы были осуществлены с нашей стороны надлежащие подготовительно-превентивные шаги, неизвестно, решился бы Путин на начало кровавой полномасштабной войны".

Эксперт: "На момент полномасштабного вторжения Украина уже имела самодостаточную армию, которая прошла горнило войны на Донбассе" Фото: Генштаб ВСУ

Собственно, те факты, резюмирует Станислав Желиховский, что на момент полномасштабного вторжения Украина уже имела самодостаточную армию, которая прошла горнило войны на Донбассе в придачу с психологической готовностью общества, "буквально спасли государство".

"Я думаю, что, к сожалению, в неполной мере высшее украинское руководство использовало окно подготовительных возможностей в условиях, когда соответствующие предупреждения от западных разведок действительно были. В то же время, нужно быть объективным и констатировать, что западные государства также не в полной мере оценили вызовы и риски и в результате Украина не получила необходимых ресурсов, прежде всего в виде оружия. Очень много решений иностранных союзников было принято с опозданием, в том числе и по защите воздушного пространства. Украина буквально с первых дней полномасштабного вторжения не просто говорит — кричит об острой необходимости закрытия неба, но даже по состоянию на сейчас оно закрыто не в полной мере, чем постоянно пользуется враг для, в том числе усиления своих переговорных позиций", — говорит политический эксперт.

Отдельно Станислав Желихоский отмечает: "Ко всему очерченному "букету" проблем следует добавить, скажем так, отсутствие задействования адекватного инструментария, который позволил бы действительно серьезно ударить по экономическим позициям Российской Федерации. Только последние годы-месяцы мы видим со стороны Евросоюза и США более-менее решительные шаги в отношении России в плане рестрикций. До этого времени санкции были, мягко говоря, неэффективными и Россия, предельно оперативно адаптировавшись к новым условиям, продолжила полномасштабную боевую кампанию против Украины. Сегодня ключевая проблема заключается в том, что у нас заканчиваются ресурсы и возможности, и если в ближайшее время не будет принято свежих стратегически-тактических решений, нам будет крайне трудно, в том числе в переговорном контексте, поскольку страна-агрессор делает все для того, чтобы повысить свои дипломатические позиции".

Кроме вышеупомянутого, "чрезвычайно большим вызовом" для Украины, считает эксперт, на данном временном отрезке остается американская администрация, "которая имеет несколько специфические взгляды на российско-украинскую войну".

На этот пласт со знаком минус для Киева, подытоживает Станислав Желиховский, накладывается и то, что европейцы также в сложившихся условиях не имеют четко сформулированных шагов поддержки Украины своими собственными усилиями.

Какие политико-дипломатические шаги будут побуждать Путина пойти на мир

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, как и его коллега по экспертному цеху Станислав Желиховский, анализируя в разговоре с Фокусом "багаж", с которым Украина подошла к четвертой годовщине полномасштабной войны, прежде всего делает самокритичный акцент.

"Подготовка с нашей стороны к полномасштабной войне была, мягко говоря, абсолютно недостаточной. По словам наших генералов — Наева, Залужного, буквально за сутки до начала полномасштабной агрессии, военные на свой страх и риск начали рассредотачиваться, выводя войска из мест постоянной дислокации. Собственно говоря, это с их слов и спасло ситуацию, когда началось полномасштабное вторжение. Если бы превентивно, как написала, ссылаясь на того же Залужного The Guardian, Украина ввела бы военное положение, это позволило бы очень многое изменить в качественном смысле в нашу пользу", — подчеркивает политолог.

Эксперт: "Факт понимания Путиным того, что Украина не готова к войне, стал одним из движущих факторов, почему Россия таки напала в 2022-м" Фото: Facebook

Также эксперт, напомнив о том, что в начале полномасштабной войны отдельные нардепы Верховной Рады требовали повышения бюджетных расходов на ВСУ на 50 млрд грн, констатировал: "Этот шаг в конце концов сделан не был и, более того, только на 25% из ста необходимых было закуплено топлива для военных. Ну, и так далее, и так далее — эта проблемная цепь, кажется, бесконечная. Но я думаю, что если бы тогда весь комплекс мер был задействован в практической плоскости, то как минимум, совсем по-другому сложилась бы ситуация на Юге, потому что Юг, к сожалению, был потерян в течение десяти дней".

Сейчас все еще большим вопросом, отмечает Александр Леонов, остается то, "решился бы Путин на эту большую авантюру", если бы понимал последствия уже здесь и сейчас. "Все же, как бы там ни было, 200 тысяч военных, которые были сосредоточены на границах было недостаточно для того, чтобы выполнить все планы... И факт понимания Путиным того, что Украина не готова к войне, стал, думаю, одним из движущих факторов, почему Россия таки напала в 2022-м", — говорит политолог.

С большим сожалением эксперт констатирует, что США, являясь ныне де-факто единственным модератором мирно-переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, занимают позицию систематического подыгрывания России.

Фактически все пункты по мирному урегулированию, отмечает Александр Леонов, касаются уступок со стороны Украины, а отсутствие за переговорным столом европейских игроков, также играет против официального Киева, мир и безопасность в котором равна миру и безопасности в Европе.

Владимир Путин заявил, что РФ продолжит масштабное наращивание военного потенциала Фото: РИА Новости

В то же время, отмечает эксперт, если в США изменится конъюнктура попустительства России, то период, когда РФ сможет продолжать вести войну такой же интенсивности как сейчас, может быть существенно сокращен, в частности до двух, а то и меньше лет.

Совместные санкционно-синергические шаги Евросоюза и Соединенных Штатов, убежден Александр Леонов, позволят говорить с Россией об окончании войны с позиции силы. "Давайте, вспомним историю Первой мировой войны, когда императорская Германия проиграла, потеряв при этом значительную часть территорий и населения, потому что ее экономика и общество сколлапсировали", — отмечает политолог. По его словам, и до сих пор — на пороге пятого года противостояния Украины полномасштабному вторжению РФ сохраняется вероятность такого сценария. Однако, подчеркивает политолог, этот сценарий крайне нуждается в "жестком, серьезном и консолидированном давлении на Москву" со стороны официального Вашингтона и Брюсселя. Ситуация с Венесуэлой, проводит аналогию эксперт, наглядно продемонстрировала наличие возможностей Запада для быстрого "обрубания силы оси зла". И с этой точки зрения, подытожил политолог, мы сейчас находимся в моменте, когда все еще на самом деле окончательно не решено и не определено относительно вероятного реального, а не декоративного давления на путинскую Россию.

В кремлевской риторике нет ни одного намека на мир

В своем видеообращении по случаю советского праздника 23 февраля Путин заявил, что РФ продолжит масштабное наращивание военного потенциала и призвал тамошнее население к тотальной милитаризации.

Глава Кремля назвал российских военных оккупантов "настоящими патриотами и опорой государства". Кроме того, он объявил 2026-й "годом единства народов России вокруг священного долга". В целом, путинский спич не просто лишен каких-либо намеков на желание прекращения начатой им полномасштабной войны против Украины, а наоборот — насквозь пронизан милитаристской накачкой россиян и щедро приправлен отвратительной во всех смыслах имперскостью.