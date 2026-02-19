Еще на год: Трамп продлил санкции против России, детали указа

США продлили действие санкций против РФ еще на год. Их действие должно продолжаться после 6 марта 2026 года.

О продлении санкций США против РФ говорится в документе на сайте Федерального реестра. В нем напоминается, что 21 февраля 2022 года президент Джо Байден издал указ № 14065, который расширил сферу действия чрезвычайного положения в стране и установил, что признание Россией так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" противоречит обязательствам Кремля и Минским соглашениям, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и также представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

В новом документе от 18 февраля указано, что действия РФ "продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", поэтому чрезвычайное положение в стране должно продлиться еще на 1 год и действовать после 6 марта 2026 года.

Указ о продлении санкций США против РФ на год Фото: скриншот

На сайте указано, что президентский документ еще не опубликован официально и предоставлен для общественного ознакомления. Официальная публикация запланирована на 20 февраля.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники 4 февраля писало, что США подготовили новые санкции против РФ, однако пока не планируют их применять.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм 8 января рассказывал, что президент США Дональд Трамп согласовал законопроект о санкциях против РФ, в том числе против российской нефтяной промышленности.