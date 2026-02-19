Іще на рік: Трамп продовжив санкції проти Росії, деталі указу

США продовжили дію санкцій проти РФ іще на рік. Їхня дія повинна тривати після 6 березня 2026 року.

Про подовження санкцій США проти РФ ідеться в документі на сайті Федерального реєстру. В ньому нагадується, що 21 лютого 2022 року президент Джо Байден видав указ № 14065, який розширив сферу дії надзвичайного стану в країні і встановив, що визнання Росією так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" суперечить зобов'язанням Кремля та Мінським угодам, загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і також становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.

У новому документі від 18 лютого зазначено, що дії РФ "продовжують становити надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів", тому надзвичайний стан у країні має подовжитися ще на 1 рік і діяти після 6 березня 2026 року.

Указ про продовження санкцій США проти РФ на рік Фото: скриншот

На сайті зазначено, що президентський документ іще не опублікований офіційно та наданий для громадського ознайомлення. Офіційна публікація запланована на 20 лютого.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела 4 лютого писало, що США підготували нові санкції проти РФ, однак наразі не планують їх застосовувати.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем 8 січня розповідав, що президент США Дональд Трамп погодив законопроєкт щодо санкцій проти РФ, зокрема проти російської нафтової промисловості.