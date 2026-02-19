Іще на рік: Трамп продовжив санкції проти Росії, деталі указу
США продовжили дію санкцій проти РФ іще на рік. Їхня дія повинна тривати після 6 березня 2026 року.
Про подовження санкцій США проти РФ ідеться в документі на сайті Федерального реєстру. В ньому нагадується, що 21 лютого 2022 року президент Джо Байден видав указ № 14065, який розширив сферу дії надзвичайного стану в країні і встановив, що визнання Росією так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" суперечить зобов'язанням Кремля та Мінським угодам, загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і також становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.
У новому документі від 18 лютого зазначено, що дії РФ "продовжують становити надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів", тому надзвичайний стан у країні має подовжитися ще на 1 рік і діяти після 6 березня 2026 року.
На сайті зазначено, що президентський документ іще не опублікований офіційно та наданий для громадського ознайомлення. Офіційна публікація запланована на 20 лютого.
Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела 4 лютого писало, що США підготували нові санкції проти РФ, однак наразі не планують їх застосовувати.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем 8 січня розповідав, що президент США Дональд Трамп погодив законопроєкт щодо санкцій проти РФ, зокрема проти російської нафтової промисловості.