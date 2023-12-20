24 февраля 2022 года могло бы не быть. Почему армия должна бороться с угрозами из будущего

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Как вы считаете, есть ли воображение у наших сил национальной безопасности и навыки работы с неопределенным будущим?

Вы еще хорошо помните историю с Киевстаром, который 12.12.23 "положили" либо ордынские хакеры, либо внутренние диверсанты, работающие на российских акционеров.

Это был почти коллапс для экономики и украинцев.

Киевстар — крупнейший оператор с долей рынка 50%:

не было связи ни с родными, ни с коллегами;

не было мобильного интернета у половины украинцев;

терминалы оплаты не работали в магазинах;

не работали навигаторы на авто.

А буквально за три недели до этого события 20.11.23 на Netflix вышел интересный фильм "Оставь мир позади" с Джулией Робертс.

Особенностью сюжета является определенное событие, которое приводит к тому, что из строя выведены:

сети мобильных операторов;

GPS;

интернет;

кабельное телевидение и радио.

Ничего не напоминает?)

В итоге:

люди в панике;

банки не работают;

магазины тоже;

самолеты падают и разбиваются;

беспилотные автомобили дистанционно удаляются, блокируют дороги.

Это классический фильм-катастрофа, которую мы с вами в очень легкой версии пережили всего неделю назад.

Можно ли было ожидать такого сценария на самом деле? Наверное, американцы ответили бы нет. Но ведь украинцы знают правильный ответ ;)

Фильм написан по одноименной книге моего ровесника, американского писателя Румаан Алам, которая вышла в 2020 году.

Казалось бы, обычная книга, обычный фильм, но... я уже не раз писал об этой части работы западных спецслужб.

После терактов 11 сентября Пентагон обратился к голливудским кинематографистам за нестандартными идеями относительно дальнейшего потенциала сценариев разрушений и военных угроз (!)

Это произошло прежде всего как реакция на убеждение, что одной из важнейших причин, по которым возможность такой атаки не была предусмотрена, было отсутствие воображения ЦРУ (!)

В другом примере из США научная фантастика не просто использовалась правительством в консультативных целях, но фактически формировала политические инициативы.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о плане своей администрации по запуску нового, шестого рода Вооруженных Сил США, Космических Сил, призванных установить американское доминирование в области, которая, по мнению президента Трампа, станет главным полем битвы в будущих войнах.

Не отстают от американцев канадцы.

Карл Шредер, например, был нанят канадской армией в 2005 году для написания "драматизированного военного сценария". Результатом стала книга под названием "Кризис в Зефри", действие которой происходит в воображаемом африканском городе-государстве примерно в 2025 году и в которой основное внимание уделяется проблемам, с которыми могут столкнуться канадские миротворческие силы. С которыми вы столкнетесь при борьбе с повстанцами в городской зоне боевых действий, оснащенной дронами, мобильными телефонами и доступом к Интернету.

В 2019 году французская армия создала "Красную команду" писателей-фантастов, чтобы помочь военным стратегам предвидеть будущие угрозы национальной безопасности. Они попытаются предсказать, как террористические группы или враждебные государства могут использовать передовые технологии против Франции.

Вернемся к нашей любимой Украине.

Вы знаете, что будущее не предопределено, его сценариев множество, но с будущим можно и нужно работать?

И речь здесь не только о нападении и причинении вреда врагу, но и в анализе всех возможных сценариев действий врага по отношению к нам.

Еще в начале своей деятельности в бизнесе я научился, готовясь к каждым переговорам, прорабатывать возможные сценарии развития событий и искал оптимальный формат для всех сторон с учетом интересов сторон.

Рекорд — 20 минут переговоров в сложной сделке по урегулированию корпоративного конфликта, которые закончились рукопожатием.

Вопрос к нам:

- а не пора ли нам создать такие "Силы Специальных Операций", которые умеют работать с будущим, проектируя возможные угрозы со стороны врага и программируя сценарии операций его разрушения?

Иначе не избежать нам очередных проблем:

с мобильной связью;

со StarLink;

с GPS;

с банковской системой;

с отравлением водоемов;

уничтожением дамб;

падением вертолетов и самолетов с важными персонами;

с уничтожением важных коммутационных, энергетических, логистических узлов.

Если бы мы имели экспертизу работы с будущим, может быть, и 24,02.22 и не случилось бы?

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