Украина — не в эпицентре. Как развернется Третья мировая война по мнению фантастов

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Ну что, 3-я мировая война все ближе?)

Все больше появляется книг, описывающих возможные ее сценарии.

Я уже писал о том, что в Пентагоне работает специальное подразделение писателей-фантастов, которые описывают возможные сценарии военных конфликтов.

Это не просто фантазии. Как вы знаете, будущее — не неизвестно. Его никто не знает и никто не гарантирует вам, что ваши планы на будущее сбудутся.

Для работы с будущим используют ряд инструментов, где сценарный анализ — один из них.

Этот процесс сложно автоматизировать и технологизировать. Тренды не линейны, появление одного фактора может развернуть тренд на 180 градусов и создать новые.

И в результате, сценариев будущего — множество.

Так как к нему готовиться?

Здесь как нельзя лучше подходит старая поговорка: "Надейся на лучшее, готовься к худшему"

И писатели-фантасты соревнуются в описании драматических и трагических сценариев, чтобы, ознакомившись с ними, мы (и люди, принимающие решения) были больше к ним готовы

Вот, кому интересно, краткий перечень книг о Третьей мировой, которые появились недавно.

Их отличительная черта:

ключевой вектор борьбы будет между США и Китаем;

Северная Корея — основной риск начала ядерной войны, а за ней — и ядерной зимы;

Россия, безусловно, участник Третьей мировой, но скорее как триггер, а не сторона конфликта;

Украина также упоминается, но лишь в контексте европейского театра боевых действий;

ну и много внимания уделяется тому, что Америка и западные страны просто не готовы к Третьей Мировой...

Кому интересно, вот краткий список некоторых книг, опубликованных относительно недавно...

1. "Красный Металл" (2019), авторы Марк Грини и Х. Рипли Роулингс

Отчаявшийся Кремль пользуется военным кризисом в Азии, чтобы одновременно нанести удар по Западной Европе и вторгнуться в Восточную Африку в попытке оккупировать месторождения полезных ископаемых, которые дадут России беспрецедентный контроль на несколько поколений над мировым сектором высоких технологий.

2. Флот-призрак: Роман о следующей мировой войне (2015), авторы ПВ Сингер и Август Коул

Соединенные Штаты, Китай и Россия наблюдают друг за другом в версии "холодной войны" XXI века, которая внезапно обостряется на море, на суше, в воздухе, в космическом пространстве и в киберпространстве. Боевые действия включают все: от скрытных ударов роботов-дронов до старых военных кораблей "флота-призрака" ВМФ.

пилоты-истребители совершают атаку в стиле Перл-Харбора;

американские ветераны становятся низкотехнологичными повстанцами;

хакеры-подростки сражаются на цифровых площадках;

миллиардеры Кремниевой долины мобилизуются для кибервойны.

3. Красная линия (2017), автор Уолт Грегг

Третья мировая война разгорается за считанные секунды, когда возрождающаяся Российская империя наносит смертельный броневой удар в сердце Германии.

Под мощной метелью, обеспечивающей прикрытие, российские танки с грохотом мчатся по автобанам, тогда как тайные группы спецназа наносят удары по уязвимым командным пунктам.

Им противостоят крайне недостаточно укомплектованные американские войска. Недостаток численности они компенсируют превосходным вооружением и подготовкой.

4. Нападение огнем (2020), автор Хантер Рипли Роулингс

Рассказывает о возможном сценарии Третьей мировой войны, которая начинается из-за конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой.

В романе рассказывается о том, что Китай начинает наращивать свое военное присутствие в Южно-Китайском море. США отвечают на это увеличением своего военного присутствия в регионе. В результате между двумя странами возникает напряженность, что приводит к военному конфликту.

Конфликт начинается с того, что китайские войска вторгаются на Тайвань. США отвечают авиаударами по китайским войскам. В результате конфликта погибает большое количество людей, как с американской, так и с китайской стороны.

Конфликт быстро распространяется в другие регионы мира. Китай начинает оказывать поддержку войскам в Северной Корее, а США отвечают увеличением своего военного присутствия в регионе. Война также переносится в Европу, где происходит столкновение американских и китайских войск... в Польше.

5. Убийственный ящик (2021), Хантер Рипли Роулингс

В романе рассказывается о том, что в Альпах разбивается новейший пассажирский самолет. На борту самолета находятся 316 человек, в том числе чиновники США.

Расследование катастрофы поручают агенту Бюро расследований и анализов в области безопасности гражданской авиации (BEA) Матье Вассеру. Вскоре Вассер обнаруживает, что катастрофа была спланирована. Он также узнает, что за этим стоит влиятельная международная группировка, которая стремится к созданию нового мирового порядка.

6. "2034: Роман о следующей мировой войне" (2021), авторы Эллиот Акерман и Джеймс Ставридис (отставной адмирал)

12 марта 2034 года коммодор ВМС США Сара Хант находится на мостике своего флагмана, эсминца управляемых ракет USS John Paul Jones, проводя обычное патрулирование свободы судоходства в Южно-Китайском море, когда ее корабль обнаруживает траулер без флага в открытом море.

В тот же день летчик морской пехоты США майор Крис "Ведж" Митчелл летит на F35E Lightning над Ормузским проливом, испытывая новую технологию малозаметности, заигрывая с иранским воздушным пространством. В тот день Ведж окажется в иранском плену, а эсминец Сары Хант будет лежать на дне моря, потопленный китайскими военно-морскими силами.

Корабли и самолеты США беззащитны. За один день вера Америки в стратегическое превосходство ее вооруженных сил разлетелась вдребезги. Наступает новая, ужасная эпоха...

7. Первый удар (2021), Бобби Акарт

Ядерная война может убить миллионы.

Ядерная зима убьет миллиарды…

Очень "оптимистичный" роман))

8. Доклад Комиссии 2020 года о ядерных атаках Северной Кореи против США: умозрительный роман (2018), автор Джеффри Льюис

В романе рассказывается о том, что Северная Корея в 2020 году делает две ядерные атаки против США.

Первая атака происходит на город Сиэтл, а вторая — на город Вашингтон, округ Колумбия. В результате атак погибает более 100 000 человек.

Комиссия, которая расследует эти атаки, делает вывод, что они были совершены по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Комиссия также делает вывод, что США были не готовы к таким атакам.

9. Вторжение (2015), автор Эрик Л Гарри

После вторжения Китая на территорию Азии, Европы и, наконец, Карибского бассейна стало очевидным, что четырех тысяч миль океана недостаточно, чтобы защитить Северную Америку от Китая.

Осада начинается, и Бейкер в ответ объявляет войну Китаю.

10. Время Ч (2019), авторы Барт Говен и Джоэл Радунцель

Август 1991 года. Советский сторонник жесткой линии Павел Медведев знает, что только кровопролитие может спасти СССР от полного распада.

Война разгорается по всему земному шару, но пик приходится на крайний север, где солдатам и гражданским лицам приходится бороться не только с врагом, но и с неумолимыми стихиями.

Поскольку в обоих направлениях развернуты арсеналы высокотехнологичного оружия, конечной наградой может стать не победа, а выживание.

11. Насильственный мир: Война с Китаем: Последствия Армагеддона (2020), автор Дэвид Пойер

- В следующей части получившего признание критиков сериала Дэвида Пойера о войне с Китаем взаимное истощение после масштабного обмена ядерными ударами уступает место насильственному миру.

В Пекине беспорядки;

В Сянцзяне — революция;

Русский флот захватывает богатую ресурсами Маньчжурию.

12. Поле битвы — Китай (2018), авторы Джеймс Розон и Миранда Уотсон

Есть только один вопрос...

...Применит ли Китай своё ядерное оружие?

В этом шахматном матче войны наступил финал.

Серию Red Storm лучше всего читать в правильном порядке, поскольку каждая книга основывается на предыдущей работе.

Порядок чтения:

Книга 1: Поле битвы в Украине. Книга 2: Поле битвы в Корее. Книга 3: Поле битвы в Тайване. Книга 4: Поле битвы в Тихом океане. Книга 5: Поле битвы в России. Книга 6: Поле битвы в Китае.

13. Свержение: война с Китаем и Северной Кореей — падение империи (2019), автор Дэвид Пойер

Соединенные Штаты и их союзные войска борются за выживание в мировой войне с Китаем в этом захватывающем, реалистичном триллере, идущем в серии Дэна Лэнсона.

Но по мере того, как союзники готовят финал войны, сложный танец глобальной войны, на суше и на море, наконец спровоцирует ядерный Армагеддон, которого весь мир боялся почти столетие.

14. Глубокая война: Война с Китаем и Северной Кореей — ядерная пропасть (2018), автор Дэвид Пойер

Война против Китая становится ужасной, поскольку Соединенные Штаты борются за выживание в этом захватывающем триллере с участием командующего ВМС Дэна Лэнсона. После того, как Соединенные Штаты переживают разрушительную ядерную атаку, сталкиваются с нехваткой продовольствия, отключениями электроэнергии, кибератаками и атаками искусственного интеллекта, а также разрушенной экономикой...

15. Арктическое море (2021), автора Дэвид Пойер

В Арктическом море под холодными арктическими водами Америке угрожает новое разрушительное оружие, к которому Америка не готова...

16. Красный лед (2018), автор Уильям К. Дитц

Третьей мировой войне исполнился месяц. После атаки и потопления эсминца USS Stacy Heath китайцы вторгаются в Тибет, а Индия контратакует. Вместо того, чтобы позволить китайцам захватить контроль над субконтинентом, США посылают в бой 20 000 американских солдат и морских пехотинцев.

Россияне используют возможность вторгнуться в Украину, что не оставляет НАТО другого выбора, как ответить. Начинается полноценная наземная война.

Тем временем за 7 000 миль к северу российские войска проводят учения под названием RED ICE. Правда, это не учения, и если американские войска не смогут остановить врага, россияне высадятся на американской земле.

Достижение, которое нанесет огромный удар по моральному духу Америки и заберет столь необходимые ресурсы для конфликтов в Европе и Азии.

...

Книг на тему Третьей мировой войны, на самом деле, гораздо больше.

Но у меня вопрос, а со сценариями развития и завершения украинской освободительной войны кто-то работает?;)

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