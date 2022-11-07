Оккупанты в Херсонской области хотят обстрелять населенные пункты и обвинить ВСУ, – ГУР

По данным украинской разведки, россияне вывозят награбленное из Херсона и рассылают жителям сообщения о якобы намерении ВСУ ударить артиллерией по гражданской инфраструктуре.

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Российские войска в Херсонской области могут готовить очередную провокацию. Они рассылают местным жителям СМС-сообщения о том, что Вооруженные силы Украины якобы намерены нанести артиллерийский удар по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В связи с этим россияне предлагают людям эвакуировать на левый берег Днепра. В сообщениях также информируется о введении комендантского часа на сутки.

Как считают в украинской разведке, это свидетельствует о том, что россияне готовятся обстрелять жилые районы населенных пунктов на правом берегу захваченного региона, чтобы обвинить в ударах ВСУ.

Также ГУР ожидает продолжения действия комендантского часа, чтобы прикрыть переброску свежих российских сил на правый берег, где идут бои.

Кроме этого, россияне начали массово вывозить награбленное из Херсона. Как уточняется, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные российские колонны, направляющиеся со стороны поселка Казацкое в направлении села Цукуры, то есть с правого на левый берег. Преимущественно это тентованные грузовые и гражданские машины, упакованные награбленным имуществом. Помимо бытовой техники, захватчики вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.

В населенных пунктах зафиксировано массовое мародерство. К примеру, в Бериславском районе россияне целенаправленно грабят частные дома, магазины и склады. Кроме этого, полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети –– оттуда вывезли машины, оборудование, приборы и ремонтные материалы.

В поселке Любимовка российские военные забрали почти весь транспорт, включая автобусы, легковые машины и грузовики. Также разграблены местные СТО и автопарки.

В селах Ольговка и Токаровка оккупанты взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.

Напомним, оккупанты оставили Херсон без энергоснабжения и воды. В Херсонском облсовете рассказали, что россияне подорвали опоры ЛЭП, обвинив при этом в "теракте" ВСУ.

Военный журналист Юрий Бутусов в своей колонке высказал мнение, что битва за Херсон будет жестокой.