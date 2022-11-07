Окупанти в Херсонській області хочуть обстріляти населені пункти та звинуватити ЗСУ, – ГУР

За даними української розвідки, росіяни вивозять награбоване з Херсона та розсилають мешканцям повідомлення про нібито намір ЗСУ вдарити артилерією по цивільній інфраструктурі.

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Російські війська в Херсонській області можуть готувати чергову провокацію. Вони розсилають місцевим жителям СМС-повідомлення про те, що Збройні сили України нібито мають намір завдати артилерійського удару по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У зв'язку з цим росіяни пропонують людям евакуювати на лівий берег Дніпра. У повідомленнях також інформується про введення комендантської години на добу.

Як вважають в українській розвідці, це свідчить про те, що росіяни готуються обстріляти житлові райони населених пунктів на правому березі захопленого регіону, щоб звинуватити в ударах ЗСУ.

Також ГУР очікує на продовження дії комендантської години, щоб прикрити перекидання свіжих російських сил на правий берег, де йдуть бої.

Окрім цього, росіяни почали масово вивозити награбоване з Херсона. Як уточнюється, протягом трьох діб через Каховську ГЕС йдуть змішані російські колони, що прямують з боку селища Козацьке у напрямку села Цукури, тобто з правого на лівий берег. Переважно це тентовані вантажні та цивільні машини, упаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки, загарбники вивозять пластикові склопакети для вікон.

У населених пунктах зафіксовано масове мародерство. Наприклад, у Бериславському районі росіяни цілеспрямовано грабують приватні будинки, магазини та склади. Крім цього, повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі — звідти вивезли машини, обладнання, прилади та ремонтні матеріали.

У селищі Любимівка російські військові забрали майже весь транспорт, враховуючи автобуси, легкові машини та вантажівки. Також розграбовані місцеві СТО й автопарки.

У селах Ольгівка та Токарівка окупанти підірвали вишки мобільного зв'язку українських операторів.

Нагадаємо, окупанти залишили Херсон без енергопостачання та води. У Херсонській облраді розповіли, що росіяни підірвали опори ЛЕП, звинувативши при цьому в "теракті" ЗСУ.

Військовий журналіст Юрій Бутусов у своїй колонці висловив думку, що битва за Херсон буде жорстокою.