Кому дістанеться Херсон: російські ПДВ змінюють тактику. Битва за місто буде жорстокою

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Російські сили та значення Херсона

Херсонський плацдарм обороняють найбоєздатніші сили російської армії. Командує угрупуванням командувач Повітрянодесантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський, йому підпорядкований у повному складі 22-й армійський корпус (генерал-майор Марзоєв). У складі російського угруповання зафіксовано батальйонні тактичні групи зі складу:

7 і 76 десантно-штурмових дивізій, 98-ї повітрянодесантної дивізії, 11, 31, 83 десантно-штурмових дивізій, 45-ї бригади спецназ ПДВ, 90-ї танкової дивізії, 19-ї мотострілецької дивізії морської піхоти, 37-ї мотострілецької бригади, 10-ї бригади спецназ, оперативні частини Росгвардії. Тут зосереджені майже усі російські ПДВ: три з чотирьох дивізій і всі чотири бригади. Сюди постійно перекидають поповнення особового складу та бойової техніки. Російські війська зберігають управління, організацію, і не варто думати, що вони тікатимуть самі від легкого поштовху. Цю величезну силу виб'є лише ефективніша сила, вдаліша тактика.

Стратегія

Серія поразок росіян в Україні зараз змінила плани ЗС РФ. Замість захоплення всієї України, росіяни змушені зосередитись на утриманні та захопленні Донбасу, на обороні наземного коридору в Крим через Запорізьку область. Командування Збройних сил України продовжує свій наступ, і вигідний плацдарм у Херсоні перетворився на ковадло. Системні удари по мостах через Дніпро звузили можливості постачання боєприпасів та забезпечення та обмежили маневр військ, що підвищило ефективність розвідки та ураження високоточною зброєю ЗСУ.

Придушити українську артилерію та ракетні комплекси ЗС РФ не можуть. Оборона можлива, але у таких умовах росіяни зазнають неприйнятних для себе втрат.

Тепер командувач ЗС РФ в Україні Суровікін змушений під тиском української армії планувати здачу Херсона, бо бачить неспроможність своїх елітних військ захопити ініціативу у битві за Херсон. Щоб уберегтися від розгрому, росіяни планують розгорнути скорочену лінію оборони Дніпром. Тому що Херсон став пасткою, яка поглинає резерви і не дозволяє російській армії вирішити хоча б завдання мінімум у Запоріжжі та Донбасі.

Тактика

Російські війська вибудували оборону, яка не є щільною, оскільки є розосередженою та глибоко ешелонованою, розгорнутою вздовж посадок, що спирається на маневр вогнем артилерії та авіації, застосування тактичних резервів із бронетехнікою. Мета росіян — не допустити швидких вривів та закріплення малих українських бойових груп. Посадки на Херсонщині рідкі, добре проглядаються, проміжки між ними великі — 1,5-2 км. Перша лінія оборони — передова посадка, яку займають невеликі сили піхоти без бронетехніки, що виконують функції розвідки та спостереження, цей рубіж проходить як перед посадкою, так і за посадкою.

Основні сили зосереджуються на другій та третій лініях посадок, там концентруються засоби розвідки, безпілотники, значна кількість протитанкових ракетних комплексів, для яких це оптимальні умови застосування.

У глибині розташовуються також тактичні резерви — малі бойові групи з танками та бронетехнікою. Противник намагається діяти приховано, розосереджено зменшення втрат від ураження нашою артилерією. Також на плацдармі зосереджені значні сили російської артилерії та засоби протиповітряної оборони для підтримки військ, застосовується авіація. Росіяни не тримають значними силами передній край, тому що мають резерви і другу лінію оборони. Тому атака маленькими групами на вузькому фронті, завдання здійснити рейд, без координації та взаємодії з артилерією, з розрахунку просунутися в щілини бойових порядків може призвести до зупинки атаки у другій, максимум третій посадці. За цей час росіяни визначають місця проривів, піднімають безпілотники, починають коригувати вогонь артилерії, потім розпочинають контратаки тактичних резервів із танками.

Атаки малими групами на окремих ділянках та інфільтрація однієї піхоти в даному напрямку неефективні. Наступальні дії ефективні, коли ворог зазнає значних втрат, системно розвідуються та знищуються командні пункти, розрахунки ПТРК, артилерія підтримки, бронетехніка, тобто атаці передує розм'якшення оборони на значній площі. Інакше атака вимагає зовсім інших кількостей та якостей ударних угруповань.

Чи будуть росіяни тікати самі? Ні

Російське командування робить все можливе, щоб утримати Херсон якнайдовше. Однак якщо потужний тиск ЗСУ збережеться або навіть посилиться за рахунок більш ефективного планування наступальних операцій, точного ураження кістяка та нервових вузлів російських ПДВ та 22-го корпусу, то російське командування розпочне відступ. ЗС РФ відкрито готуються до повторення "жесту доброї волі", як було на Зміїному. Ситуація дуже схожа за тактичним малюнком з битвою за острів, хоча масштаб, звичайно, к сотні разів більший. Під українськими ударами своє значення як наступальний плацдарм Херсон втратив, і відхід за Дніпро дозволить збудувати тут лінію оборони, виводячи до резерву війська ПДВ. Але вибити ворога можна за допомогою, насамперед, точного ефективного ракетного артилерійського наступу.

Значення Херсона

Здача Херсона означатиме нездатність Путіна перехопити ініціативу у війні навіть після повномасштабної мобілізації. Це буде величезна стратегічна поразка Росії, яка продемонструє перевагу та здатність України розгромити будь-яке потужне російське угруповання. Але битва ще не закінчена, ворог щосили намагається відтермінувати, а за найменших шансів — уникнути поразки. Крапку у битві та у звільненні Херсона поставить українська армія, яка повністю володіє ініціативою у цій битві.

Джерело

Важливо