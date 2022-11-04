Херсонська пастка. Чому Росія виводить свої війська з правого берега Херсонщини

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Те, що росіяни не будуть з правобережжя йти без бою, я говорив завжди, при цьому звертаючи увагу на те, що цей бій не буде до останньої краплі крові. Він буде скоріше імітацією відчайдушного спротиву, ніж таким. І на підтвердження цього є низка фактів.

Насамперед, вивезення російських лікарів на лівий берег, медичного обладнання, як свого, так й українського, а також вивезення всіх медичних препаратів. Тобто на правому березі ніхто не готується до лікування сотень і навіть тисяч поранених росіян, які будуть в разі контрнаступу ЗСУ.

Далі – евакуація артилерії. Казав, кажу і казатиму: без артилерії росіяни не можуть ні наступати, ні оборонятися. Тобто, їх позбавляють головної опори в обороні. А все тому, що працездатна артилерія зараз у РОВ стає на вагу золота.

Третє — мародерство небаченого масштабу. Такого не було навіть у Бучі, Бородянці, Ірпені… Мародерять усе, знімаючи навіть склопакети! Тобто заздалегідь роблять те, що поспіхом під час відступу робити незручно.

Четверте — так звана "влада" Херсона вивезена з міста і загалом евакуйовані всі більш-менш цінні для окупантів колаборанти.

П'яте — залишають позиції. І це найцікавіше та суперечливе. У районі Киселівки зазначається виведення і відсутність важкої техніки РОВ. Переважно є автомобільний транспорт, на якому здійснюють вивезення краденого. Ознак формування оборони немає.

У районі Чкалова підрозділи 11 ОДШБр повертають блокпости вздовж траси на Берислав. З'являється версія, що це заманювання ЗСУ в пастку. Логічне питання — в яку? Припустимо, через дні 2-3, можливо, тиждень, хто знає, ЗСУ зайдуть в Киселівку, що далі? Їх зможуть РОВ оточити? Ні. Тому що цей вхід буде здійснюватись грамотно, з охопленням буферу безпеки.

Аналогічно й Чкалово — його звільнення без звільнення прилеглих сіл не є раціональним і малоймовірним. Тобто ЗСУ на Херсонщині, просуваючись, рухають і лінію фронту. Причому так, що здійснити прорив у РОВ просто немає можливості. Та і як його здійснити, коли артилеристи зайняті вивезенням стволів і краденого начиння.

Ну і шосте. Розчинення російських "коммандос" серед цивільних у Херсоні та підготовка до міських боїв. Так, така небезпека дуже велика, але є кілька дуже суттєвих АЛЕ.

Насамперед, жодних російських "коммандос" немає. Є натовп чмобіків, переодягнених у цивільне. Далі — міський бій. Це не те, у що російські воїни вміють воювати. Маріуполь, Попасна, Сєвєродонецьк це показали. Їхній міський бій — це моторошний мікс із тактики радянської армії 1980-х, яка ввібрала в себе досвід афганської війни і домішку контртерористичних елементів спецназу, який працює за сценарієм із заручниками. Тобто дуже неефективне дійство, яке цілком і повністю упирається на залежність від артилерії та утрамбування житлових кварталів із землею. І це в наступі, а обороні?

А в обороні вони просто не вміють вести міські бої. До того ж, ховаючись серед цивільних, окупанти не зможуть використовувати важку та легкоброньовану техніку. Винятково легка стрілецька зброя. У місті, в яке заходять підрозділи з навичками міських боїв. У місті, де місцеві жителі з радістю здадуть кожного чмобіка ЗСУ.

Так, російська пропаганда може почати видавати ліквідованих окупантів у цивільному за якісь репресії та чистки ЗСУ... Але кого це хвилює? Хто зараз вірить російській пропаганді, крім російських споживачів інформаційного фаст-фуду? Так, власне, виникає питання: Росія і справді готує ЗСУ пастку? Якщо навіть і готує, то скоріше для своїх же чмобіків.

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