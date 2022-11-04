Херсонская западня. Почему Россия выводит свои войска с правого берега Херсонщины

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То, что россияне не будут с правобережья уходить без боя, я говорил всегда, при этом обращая внимание на то, что этот бой не будет до последней капли крови. Он будет скорее имитацией отчаянного сопротивления, чем таковым. И в подтверждение тому есть ряд фактов.

Прежде всего, вывоз российских врачей на левый берег, медицинского оборудования, как своего, так и украинского, а также вывоз всех медицинских препаратов. То есть на правом берегу никто не готовится к лечению сотен и даже тысяч раненных россиян, которые будут в случае контрнаступления ВСУ.

Далее — эвакуация артиллерии. Говорил, говорю и буду говорить: без артиллерии россияне не могут ни наступать, ни обороняться. То есть их лишают главной опоры в обороне. А все потому, что работоспособная артиллерия сейчас в РОВ становится на вес золота.

Третье — мародерство невиданного масштаба. Такого не было даже в Буче, Бородянке, Ирпене… Мародерят все, снимая даже стеклопакеты! То есть заранее делают то, что в спешке отступления будет делать несподручно.

Четвертое — так называемые "власти" Херсона вывезены из города и в целом эвакуированы все более-менее ценные для оккупантов коллаборанты.

Пятое — оставляют позиции. И это самое интересное и спорное. В районе Киселевки отмечается вывод и отсутствие тяжелой техники РОВ. В основном присутствует автомобильный транспорт, на котором осуществляют вывоз краденного. Признаков формирования обороны не отмечается.

В районе Чкалова подразделения 11 ОДШБр сворачивают блокпосты вдоль трассы на Берислав. Появляется версия, что это заманивание ВСУ в ловушку. Логичный вопрос — в какую? Предположим, через дня 2-3, возможно, неделю, кто знает, ВСУ зайдут в Киселевку, что дальше? Их смогут РОВ окружить? Нет. Потому как этот вход будет осуществляться грамотно, с охватом буфера безопасности.

Аналогично и Чкалово — его освобождение без освобождения прилегающих сел не рационально и маловероятно. То есть ВСУ на Херсонщине, продвигаясь, двигают и линию фронта. Причем так, что осуществить прорыв у РОВ попросту нет возможности. Да и как его осуществить, когда артиллеристы заняты вывозом стволов и ворованной утвари.

Ну, и шестое. Растворение российских "коммандос" среди гражданских в Херсоне и подготовка к городским боям. Да, такая опасность очень велика, но есть несколько очень существенных НО.

Прежде всего, никаких российских "коммандос" нет. Есть толпа чмобиков, переодетых в гражданское. Далее — городской бой. Это не то, во что российские вояки умеют воевать. Мариуполь, Попасная, Северодонецк это показали. Их городской бой — это жуткий микс из тактики советской армии 1980-х, впитавшей в себя опыт афганской войны и примесь контртеррористических элементов спецназа, работающего по сценарию с заложниками. То есть жутко неэффективное действо, которое целиком и полностью упирается на зависимость от артиллерии и утрамбовку жилых кварталов с землей. И это в наступлении, а обороне?

А в обороне они попросту не умеют вести городские бои. К тому же, скрываясь среди гражданских, оккупанты не смогут использовать тяжелую и легкобронированную технику. Исключительно легкое стрелковое оружие. В городе, в который заходят подразделения с навыками городских боев. В городе, где местные жители с радостью сдадут каждого чмобика ВСУ.

Да, российская пропаганда может начать выдавать ликвидированных оккупантов в гражданском за некие репрессии и чистки ВСУ… Но кого это волнует? Кто сейчас верит российской пропаганде, кроме российских же потребителей информационного фаст-фуда? Так, собственно, возникает вопрос: Россия и вправду готовит ВСУ западню? Если даже и готовит, то, скорее, для своих же чмобиков.

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