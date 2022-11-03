Это конец: Путин просит гарантии безопасности для ЧФ РФ. Просит у Украины

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Что касается Черного моря, Крыма и унижений Путина, то есть такое понятие — критическая масса. Она действует в любой сфере жизни. И на войне тоже.

Прямо сейчас российские пропагандисты требуют от Путина срочно захватить Одессу. Начать с морской блокады. А потом и штурм города. Надо действовать быстро и жестко, задействовать флот, авиацию, десант. Ну, вы понимаете — бред на уровне психдиспансера. Вроде бы все это в России осталось. И будто оно боеспособно. Просто "нет политической воли".

Несколько месяцев в начале года у России был шанс хотя бы попытаться воплотить мечты оккупанта. Теперь накопившаяся критическая масса поражений на Черном море сделала эту тему нереалистично безумной.

Ну, действительно, нужно быть абсолютно больным, чтобы на фоне принудительной мобилизации гражданских в России говорить о какой-то армии, которую срочно нужно задействовать.

Критическая масса поражений накапливалась давно:

Сначала Россия потеряла флагман ЧФ РФ, который был уничтожен ВСУ

Затем Россия потеряла Остров Змеиный, декупированный ВСУ

Россия потеряла много кораблей, в том числе десантные, подбитые ВСУ

Россия получила от спецслужб Украины удары по военным аэродромам в Крыму

Россия потеряла всю авиатехнику, пригодную к использованию в Крыму на момент начала войны. Сейчас все, что там есть – перегнано из России

В конце концов, Россия была вынуждена прятать корабли от украинской армии в бухтах Крыма и в Новороссийске

Поскольку Россия начала ослабевать, то ее влияние в Крыму стало тоже неуверенным. И из-за очевидной слабости оккупанты получили удар по крымскому мосту (что в начале войны казалось чем-то невероятным)

На фоне военных поражений Россия согласилась на зерновое соглашение, чтобы прикрыть собственные военные корабли. И уже на этом этапе прямо признала военное поражение в Черном море. Ибо невозможно одновременно под эгидой ООН возить зерно из Одессы и захватить саму Одессу. Можно сделать только что-нибудь одно. И Россия признала: война на Черном море подошла к концу (де-факто)

Ибо невозможно одновременно под эгидой ООН возить зерно из Одессы и захватить саму Одессу. Можно сделать только что-нибудь одно. И Россия признала: война на Черном море подошла к концу (де-факто) Как результат своей слабости Россия получила еще и удар по флоту прямо в бухте главной военной базы, задача кораблей которой была контролировать Черное море. Грандиозная пощечина лично Путину. Я уже не говорю о путинской свите, которая угрожал за такое ядерным ударом, рисовала красные линии и все такое

Россия на эмоциях вышла из зерновой сделки, но через несколько дней, успокоившись, как маленький ребенок, была вынуждена вернуться. Потому что топить корабли под эгидой ООН — самая плохая идея, и вообще пытаться остановить зерновой коридор любым путем — поражение России. Все медиа по всему миру напишут: Россия нанесла ракетный удар по кораблям/портам, зерно не поедет к голодным

Все медиа по всему миру напишут: Россия нанесла ракетный удар по кораблям/портам, зерно не поедет к голодным И, наконец, Россия попросила у Украины гарантии безопасности для зернового коридора. То есть попросила ВСУ не топить ЧФ РФ. Это отдельная пощечина в пощечине. Это унизительная для Путина просьба к тем, кого он еще недавно не признавал властью. Не признавал страну. Не признавал никем. А теперь – просит. Ноет. Скулить. Просит гарантии безопасности.

Ибо каждое видео ударов по кораблям ЧФ РФ, по мосту, по аэродромам – это унижение лично Путина. И он ищет любые решения, чтобы унижений было меньше. Но будет только хуже.

В общем, то, что Путин просит гарантии у Украины, лишь добавляет аргументов к тезису выше: средств вести боевые действия в Черном море у России больше нет. Штурмовать Одессу могут только в больной фантазии русских нацистов.

Имея такой багаж "побед", можно утверждать, что Россия добилась критической массы поражений на Черном море. Но упустила не только шанс оккупировать все украинское побережье. После "зернового" унижения Россия вообще потеряла самое Черное море в этой войне.

Каждое унижение российской армии и Путина приближает Украину к окончанию войны в статусе победителя. Ибо на этой войне минимум каждое воскресенье придумывают новый способ унизить Россию. А побед у России нет. Играть в такое Путин будет еще долго. Но рано или поздно наступит критическая масса общих поражений, которая заставит россиян признать очевидное уже для всех в мире: войну в Украине Россия проиграла, пора возвращаться в Белгород и защищать его от атак из Воронежа.

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