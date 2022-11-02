О чем эта война: об одиночестве, братстве, смерти и возрождении
"Война — о новых нас. О новом государстве, новых ценностях и взаимоподдержки. О слезах счастья женщин, встречающих воинов-освободителей ВСУ на деоккупированных территориях. О смехе детей в отстроенных домах. О человечности, искренности, самопожертвовании и процветании. Обо всем том, чего не будет в России, но есть у нас". Мнение.
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Война — это об одиночестве
Потому что иногда, стоя в строю, приходит понимание, что все близкие и родные люди очень далеко. Служат. Переехали. Остались сзади. А некоторых уже не увижу никогда. И в окружении кучи людей вдруг чувствую щемящую тоску.
Война — это о братстве
Потому что новые братья и сестры, незнакомые вчера, вдруг становятся верными товарищами. Ночью, среди леса, у костра можно читать стихи, петь песни, слушать истории, обсуждать кинофильмы. И когда тяжело, пример того, кто рядом, придает сил, вдохновляет.
Война — это о несвободе
Армия сложная, бюрократизированная иерархическая структура. И жить по ее законам бывает ох как некомфортно.
Война — это о стремлении к свободе
Потому что какими бы ни были временные невзгоды, осознание борьбы за собственную независимость и либеральные ценности демократического мира всегда преобладает персональные боли.
Война — это о смерти
Прежде всего о смерти врагов (пусть тех смертей будет больше). И братьев (каждая трагическая весть, будто игла в сердце). О гибели старого строя и пережитках прошлого.
Война — это о возрождении
Она о новых нас. Новое государство. Новые ценности. Новые связи и взаимоподдержка. О слезах счастья женщин, встречающих воинов-освободителей ВСУ на деоккупированных территориях. О смехе детей в отстроенных домах. О человечности, искренности, самопожертвовании и процветании. Обо всем том, чего не будет в России, но уже есть у нас.Важно