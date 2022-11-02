О чем эта война: об одиночестве, братстве, смерти и возрождении

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Война — это о братстве

Потому что новые братья и сестры, незнакомые вчера, вдруг становятся верными товарищами. Ночью, среди леса, у костра можно читать стихи, петь песни, слушать истории, обсуждать кинофильмы. И когда тяжело, пример того, кто рядом, придает сил, вдохновляет.

Война — это о несвободе

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Война — это о стремлении к свободе

Потому что какими бы ни были временные невзгоды, осознание борьбы за собственную независимость и либеральные ценности демократического мира всегда преобладает персональные боли.

Война — это о смерти

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