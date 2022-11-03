Це кінець: Путін просить гарантії безпеки для ЧФ РФ. Просить в України

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Щодо Чорного моря, Криму та принижень Путіна, тобто таке поняття — критична маса. Вона діє у будь-якій сфері життя. І на війні також.

Наразі російські пропагандисти вимагають від Путіна терміново захопити Одесу. Почати з морської блокади. А потім і штурму міста. Потрібно діяти швидко та жорстко, задіяти флот, авіацію, десант. Ну, ви розумієте — маячня на рівні психдиспансеру. Начебто все це у Росії залишилося. І ніби воно боєздатне. Просто "нєт політічєской волі".

Кілька місяців на початку року Росія мала шанс хоча б спробувати втілити мрії окупанта. Тепер накопичена критична маса поразок на Чорному морі зробила цю тему нереалістично божевільною.

Ну, справді, треба бути абсолютно хворим, щоб на тлі примусової мобілізації цивільних у Росії говорити про якусь армію, яку терміново треба задіяти.

Критична маса поразок накопичувалася давно:

Спочатку Росія втратила флагман ЧФ РФ, який був знищений ЗСУ

Потім Росія втратила Острів Зміїний, який був декупований ЗСУ

Росія втратила багато кораблів, зокрема десантні, які були підбиті ЗСУ

Росія отримала від спецслужб України удари по військових аеродромах в Криму

Росія втратила всю авіатехніку, придатну для використання в Криму на момент початку війни. Зараз все, що там є – перегнано з Росії

Зрештою, Росія була змушена ховати кораблі від української армії у бухтах Криму та у Новоросійську

Оскільки Росія почала слабшати, то її вплив у Криму став теж непевним. І через очевидну слабкість окупанти отримали і удар по кримському мосту (що на початку війни здавалося чимось неймовірним)

На тлі військових поразок Росія погодилася на зернову угоду, щоб прикрити власні військові кораблі. І вже на цьому етапі прямо визнала військову поразку у Чорному морі. Бо неможливо одночасно під егідою ООН возити зерно з Одеси та захопити саму Одесу. Можна зробити тільки щось одне. І Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця (де-факто)

Бо неможливо одночасно під егідою ООН возити зерно з Одеси та захопити саму Одесу. Можна зробити тільки щось одне. І Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця (де-факто) Як результат своєї слабкості Росія отримала ще й удар по флоту прямо у бухті головної військової бази, завдання кораблів якої було контролювати Чорне море. Грандіозний ляпас особисто Путіну. Я вже не кажу про путінський почет, який погрожував за таке ядерним ударом, малював червоні лінії і все таке

Росія на емоціях вийшла із зернової угоди, але за кілька днів, заспокоївшись, як маленька дитина, була вимушена повернутися. Тому що топити кораблі під егідою ООН — найгірша ідея, і взагалі намагатись зупинити зерновий коридор будь-яким шляхом — поразка Росії. Всі медіа по всьому світу напишуть: Росія завдала ракетного удару по кораблях/портах, зерно не поїде до голодних

Всі медіа по всьому світу напишуть: Росія завдала ракетного удару по кораблях/портах, зерно не поїде до голодних І, нарешті, Росія попросила в України гарантії безпеки для зернового коридору. Тобто попросила ЗСУ не топити ЧФ РФ. Це окремий ляпас у ляпасі. Це принизливе для Путіна прохання до тих, кого він ще нещодавно не визнавав владою. Не визнавав країною. Не визнавав ніким. А тепер – просить. Ниє. Скиглить. Просить гарантії безпеки.

Бо кожне відео ударів по кораблях ЧФ РФ, по мосту, аеродромах – це приниження особисто Путіна. І він шукає будь-які рішення, щоб принижень було менше. Але ставатиме тільки гірше.

Загалом те, що Путін просить гарантії в України, лише додає аргументів до тези вище: засобів вести бойові дії у Чорному морі Росія більше не має. Штурмувати Одесу можуть лише у хворій фантазії російських нацистів.

Маючи такий багаж "перемог", можна стверджувати, що Росія досягла критичної маси поразок на Чорному морі. Але втратила не лише шанс окупувати все українське узбережжя. Після "зернового" приниження Росія взагалі втратила Чорне море у цій війні.

Кожне приниження російської армії та Путіна наближає Україну до закінчення війни у статусі переможця. Бо на цій війні мінімум щонеділі вигадують новий спосіб принизити Росію. А перемог у Росії немає. Гратиме в таке Путін ще довго. Але рано чи пізно настане критична маса загальних поразок, яка змусить росіян визнати очевидне вже для всіх у світі: війну в Україні Росія програла, настав час повертатися у Бєлгород та захищати його від атак з Воронежа.

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