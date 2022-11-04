Кому достанется Херсон: российские ВДВ меняют тактику. Битва за город будет жестокой

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Российские силы и значение Херсона

Херсонский плацдарм обороняют самые боеспособные силы российской армии. Командует группировкой командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, ему подчинен в полном составе 22-й армейский корпус (генерал-майор Марзоев). В составе российской группировки зафиксированы батальонные тактические группы из состава:

7 и 76 десантно-штурмовых дивизий, 98-й воздушно-десантной дивизии, 11, 31, 83 десантно-штурмовых бригад, 45-й бригады спецназ ВДВ, 90-й танковой дивизии, 19-й мотострелковой дивизии обороны, 810-й бригады морской пехоты, 37-й мотострелковой бригады, 10-й бригады спецназ, оперативные части Росгвардии. Здесь сосредоточены почти все российские ВДВ: три из четырех дивизий и все четыре бригады. Сюда постоянно подкидывают пополнение личного состава и боевой техники. Российские войска сохраняют управление, организацию, и не стоит думать, что они будут убегать сами от легкого толчка. Эту огромную силу выбьет только более эффективная сила, более удачная тактика.

Стратегия

Серия поражений россиян в Украине сейчас изменила планы ВС РФ. Вместо захвата всей Украины, россияне вынуждены сосредоточиться на удержании и захвате Донбасса, на обороне наземного коридора в Крым через Запорожскую область. Командование Вооруженных сил Украины продолжает свое наступление, и выгодный плацдарм в Херсоне превратился в наковальню. Системные удары по мостам через Днепр сузили возможности поставки боеприпасов и обеспечения и ограничили маневр войск, что повысило эффективность разведки и поражения высокоточным оружием ВСУ.

Подавить украинскую артиллерию и ракетные комплексы ВС РФ не могут. Оборона возможна, но в таких условиях россияне несут неприемлемые для себя потери.

Теперь командующий ВС РФ в Украине Суровикин вынужден под давлением украинской армии планировать сдачу Херсона, потому что видит несостоятельность своих элитных войск захватить инициативу в битве за Херсон. Чтобы уберечься от разгрома, россияне планируют развернуть сокращенную линию обороны по Днепру. Потому что Херсон стал ловушкой, поглощающей резервы и не позволяющей российской армии решить хотя бы задачу минимум в Запорожье и на Донбассе.

Тактика

Российские войска выстроили оборону, которая не является плотной, поскольку является рассредоточенной и глубоко эшелонированной, развернутой вдоль посадок, опирающейся на маневр огнем артиллерии и авиации, применение тактических резервов с бронетехникой. Цель россиян — не допустить быстрых взываний и закрепления малых украинских боевых групп. Посадки в Херсонской области редкие, хорошо просматриваются, промежутки между ними большие — 1,5-2 км. Первая линия обороны — передовая посадка, которую занимают небольшие силы пехоты без бронетехники, выполняющих функции разведки и наблюдения, этот рубеж проходит как перед посадкой, так и за посадкой.

Основные силы сосредотачиваются на второй и третьей линиях посадок, там концентрируются средства разведки, беспилотники, значительное количество противотанковых ракетных комплексов, для которых это оптимальные условия применения.

В глубине располагаются также тактические резервы — малые боевые группы с танками и бронетехникой. Противник пытается действовать скрытно, рассредоточено для уменьшения потерь от поражения нашей артиллерией. Также на плацдарме сосредоточены значительные силы российской артиллерии и средства противовоздушной обороны для поддержки войск, применяется авиация. Россияне не держат значительными силами передний край, потому что у них есть резервы и вторая линия обороны. Поэтому атака маленькими группами на узком фронте, задача совершить рейд, без координации и взаимодействия с артиллерией, в расчете продвинуться в щели боевых порядков может привести к остановке атаки во второй, максимум третьей посадке. За это время россияне определяют места прорывов, поднимают беспилотники, начинают корректировать огонь артиллерии, затем начинают контратаки тактических резервов с танками.

Атаки малыми группами на отдельных участках и инфильтрация одной пехоты по данному направлению неэффективны. Наступательные действия эффективны, когда враг несет значительные потери, системно разведываются и уничтожаются командные пункты, расчеты ПТРК, артиллерия поддержки, бронетехника, то есть атаке предшествует размягчение обороны на значительной площади. В противном случае атака требует совершенно других количеств и качеств ударных группировок.

Будут ли россияне бежать сами? Нет

Российское командование делает все возможное, чтобы удержать Херсон как можно дольше. Однако если мощное давление ВСУ сохранится или даже усилится за счет более эффективного планирования наступательных операций, точного поражения скелета и нервных узлов российских ВДВ и 22 корпуса, то российское командование начнет отступление. ВС РФ открыто готовятся к повторению "жеста доброй воли", как было на Змеином. Ситуация очень похожа по тактическому рисунку с битвой за остров, хотя масштаб, конечно, в сотни раз больше. Под украинскими ударами свое значение как наступательный плацдарм Херсон потерял, и уход за Днепр позволит построить здесь линию обороны, выводя в резерв войска ВДВ. Но выбить врага можно за счет, в первую очередь, точного эффективного ракетно-артилдерийского наступления.

Значение Херсона

Сдача Херсона будет означать неспособность Путина перехватить инициативу в войне даже после полномасштабной мобилизации. Это будет огромное стратегическое поражение России, которое продемонстрирует преимущество и способность Украины разгромить любую мощную российскую группировку. Но битва еще не окончена, враг изо всех сил пытается отсрочить, а при малейших шансах — избежать поражения. Точку в битве и в освобождении Херсона поставит украинская армия, полностью владеющая инициативой в этой битве.

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