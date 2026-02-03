Пятый год войны, усталость Украины, крах России: 3 возможных сценария развития плана Трампа

Представление прекращения войны между Россией и Украиной для США просто. Украина отказывается от территории, которая более десяти лет была краеугольным камнем ее обороны против России. Взамен Киеву обещают западный военный щит, который является анафемой для Москвы. И потом все делают деньги.

Тем временем Россия продолжает бомбардировать ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру Украины, лишая ее замерзшие города отопления и электричества в попытке сломить ее сопротивление. Российский лидер Владимир Путин не отказался от своих военных целей, которые сводятся к подчинению Украины и уходу Запада из Восточной Европы.

Так приближается ли самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны к мирному соглашению, которое позволит захватчикам и захваченным сосредоточиться на процветании, как надеются посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер? Или 2026 год станет еще одним годом мрачной изнурительной войны, в которой Москва и Киев будут рассматривать посреднические усилия США как еще один фронт?

Вот три вероятных сценария на 2026 год.

Продолжай бороться, продолжай договариваться

Наиболее вероятным является пятый год изнурительной войны, в то время как переговоры идут по кругу.

Администрация Трампа делает ставку на то, что давнее стремление Путина к контролю над Украиной — это лишь публичная поза, и что российский лидер пойдет на мир, если Украина отдаст ему оставшуюся часть восточного Донбасса. Крепко укрепленные города, которые Украина все еще удерживает в этом регионе, представляют собой самое серьезное препятствие для прорыва российских войск на открытые сельскохозяйственные угодья в центре страны.

"Среди украинского народа царит большой скептицизм" по поводу переговоров под руководством США, сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины. "Идея отдать Донбасс русским выглядит просто как получение территории даром, на захват которой в противном случае им, вероятно, пришлось бы потратить еще полмиллиона человек", – сказал он. Россия могла бы затем использовать Донбасс как платформу для возобновления вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется давлению с целью передачи Донбасса и заявляет, что любая сделка по территории зависит от гарантий безопасности, которые будут включать европейские военные базы в Украине и, что особенно важно, поддержку со стороны США.

Россия, которая отвергает любое присутствие западных войск, оказывает давление на Белый дом, чтобы тот заставил Украину уйти из Донбасса, утверждая, что соглашение об этом было достигнуто между Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.

Этот саммит в Анкоридже выявил проблему теории "Донбасс в обмен на мир". Хотя Трамп был благосклонен к территориальным и некоторым другим требованиям России, Путин не согласился на это. Трамп отменил их обед.

"Основная проблема заключается в том, что Путин отказался рассматривать любые варианты, не соответствующие его максималистским целям", — сказал Дуг Лют, бывший посол США в НАТО. "Эти цели связаны с территорией, но в более широком смысле — с желанием доминировать над Украиной. А Украина просто отказалась подчиняться".

Кремль по-прежнему уверен, что украинская армия сломается раньше, чем российская экономика. Однако Украина еще далека от краха.

"Обе стороны по-прежнему располагают ресурсами — людскими, военными, финансовыми — для продолжения борьбы", — заявил Александр Габуев, директор берлинского аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center.

Но обе стороны также опасаются, что США могут нанести им ущерб, если Трамп разозлится из-за тупиковой ситуации. Украина по-прежнему нуждается в разведданных и другой поддержке со стороны США. Россия уязвима для более жестких санкций. Поэтому каждая сторона стремится показать Трампу, что она занимает конструктивную позицию, а виновата в продолжении войны — противная сторона.

Украина сдается первой

Это не обязательно означает, что тупиковая ситуация будет продолжаться.

Для Украины наибольший риск заключается в том, что ее вооруженные силы в конечном итоге могут быть истощены. Преданные своему делу солдаты сражаются без отдыха в течение многих лет, а новые призывники, не испытывающие энтузиазма, все чаще самовольно покидают свои посты. Вооруженные силы компенсируют нехватку пехоты постоянным совершенствованием своих беспилотных аппаратов. Однако в последнее время Россия догнала Украину в этой области.

Военные эксперты не ожидают, что в этом году ситуация с изнурительными боевыми действиями изменится. Практически непрерывное наступление России в Донбассе с конца 2023 года стало одним из самых медленных и дорогостоящих в военной истории. Небо, заполненное дронами, сделало практически невозможным проведение крупномасштабных маневров.

Однако нехватка резервов войск в Украине привела к тому, что укрепление восточной части страны в прошлом году произошло за счет продвижения российских войск дальше на юг, в том числе в Днепропетровскую и Запорожскую области. Украинская армия постепенно становится похожей на простыню, которая слишком коротка и оставляет открытыми либо шею, либо ноги.

"Войны на истощение могут проигрываться постепенно, а затем внезапно", — сказал Габуев. Военные историки указывают на истощение немецкой армии в конце Первой мировой войны, несмотря на то, что она была тактически превосходной на протяжении большей части конфликта.

Если Украина исчерпает свои силы, ей, возможно, придется принять соглашение, которое будет трудно принять, но которое будет лучше, чем альтернатива. Это может означать удовлетворение требований Москвы в отношении территории, ограничение военной мощи Украины и восстановление влияния России на жизнь в стране при слабых гарантиях безопасности со стороны США.

Россия устает

Российская экономика находится в стагнации, многие невоенные отрасли промышленности сокращаются, а высокие процентные ставки наносят ущерб. Низкие цены на нефть, удары украинских дальних ракет по нефтеперерабатывающим заводам и действия США и Европы против российского теневого флота танкеров оказывают давление на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Бизнес-элита России уже давно недовольна тем, как война деформирует экономику, делая ее чрезмерно зависимой от военного производства, а также от Китая, который поставляет компоненты и покупает нефть. Но пока что нет никаких признаков того, что Путин беспокоится о негативной реакции со стороны элит или российского общества.

Тем не менее, Россия не может вести войну бесконечно. Ужесточение санкций и их более строгое применение могут сократить этот срок.

Если Россия или обе стороны придут к выводу, что они не могут продолжать в том же духе, то переговоры могут превратиться в более серьезный поиск соглашения, которое будет минимально приемлемым для Украины и России.

Большинство украинцев не верят, что Россия достигла этой стадии, потому что Путин делает ставку на то, что он может победить.

"В настоящее время Россия не считает прекращение войны лучшим вариантом действий, поскольку полагает, что у нее есть более выгодная альтернатива, — сказал Загороднюк. — Необходимо создать альтернативу, худшую по сравнению с соглашением, достигнутым в результате переговоров. Никто не продемонстрировал им перспективу действительно серьезных последствий, если они не прекратят войну".

