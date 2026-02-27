Орбан над пропастью: что принесет Украине и Европе вероятная смена пророссийской власти в Венгрии

Свежие социологические опросы в соседней Венгрии свидетельствуют о том, что действующий премьер-министр Виктор Орбан, который систематически подыгрывает РФ и блокирует помощь Евросоюза (ЕС) Украине, может потерять кресло после апрельских парламентских выборов. Каким образом повлияет на геополитические позиции Киева вероятная смена власти в Будапеште, выяснял Фокус.

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" увеличила свое преимущество над партией действующего главы тамошнего правительства Виктора Орбана "Фидес", говорится в свежем соцопросе Median.

В частности, как показал новый замер электорального пульса, "Тиса" увеличила свое преимущество над "Фидес" до беспрецедентных 20 процентных пунктов среди избирателей, которые определились со своими политико-партийными симпатиями, а также на 11 п.п — среди всего населения, обладающего правом голоса. Так, "тысовцы" имеют поддержку 55% избирателей, которые определились с выбором, а "Фидес" имеет в электоральной корзине 35%.

Петер Мадьяр четко и недвусмысленно называет Россию агрессором в войне против Украины Фото: Péter Magyar

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр вскоре после обнародования результатов данного социологического исследования, пообещал еще "больше активизировать" свою избирательную кампанию.

Отметим, что опрос был проведен 18-23 февраля среди одной тысячи граждан и погрешность составляет +/- 3,5 пункта.

Напомним, 12 февраля, то есть до проведения опроса, лидер "Тисы" Мадяр заявил, что стал жертвой провокации с использованием скрытой съемки интимного характера. Он связал появление видео в публичной плоскости с людьми, близкими к Виктору Орбану. Кроме того, Мадьяр отметил, что окружение действующего премьер-министра Венгрии собирается шантажировать его интимными видео с партнершей.

Чем действительно Петер Мадьяр является более благосклонным к Украине чем Орбан

В отличие от откровенно антиукраинской риторики 62-летнего Орбана, младший его на 18 лет Мадьяр четко и недвусмысленно называет Россию агрессором в войне против Украины. Он поддерживает право официального Киева на самооборону в защите независимости и суверенитета. В то же время, и сам Мадьяр, и его политсила "Тиса" выступают против отправки венгерского оружия или войск в Украину. Таким образом в данном тематическом кейсе главный венгерский оппозиционер солидарен с позицией правительства Орбана. Также Мадьяр не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз (fast-track). В данном контексте политик отмечает, что вступление Украины в ЕС возможно только при условии соблюдения всех стандартов, в том числе и в отношении прав национальных меньшинств (венгров Закарпатья), и что этот процесс никоим образом не должен вредить экономическим интересам Будапешта.

44-летний Петер Мадьяр является довольно непростым политическим игроком, который умеет удачно маневрировать

Кроме того, Петер Мадьяр, считает, что Венгрия не сможет мгновенно отказаться от российских энергоносителей. Его план предусматривает постепенное уменьшение зависимости до 2035 года, что является ощутимо более медленным графиком, чем предлагается в пределах Евросоюза (до 2027-го).

В рамках нынешней предвыборной кампании, которая, напомним, финиширует в воскресенье, 12 апреля, Мадьяр пытается избегать детализации относительно российско-украинской войны, поскольку данный вопрос, прежде всего учитывая пропаганду действующей власти, поляризует общественное мнение.

Лидер "Тисы" постоянно критикует Орбана не за саму позицию в отношении Киева, а за то, что глава правительства использует право вето в ЕС ради личного политического шантажа, а не для защиты национальных интересов.

В общем, как видим, 44-летний Петер Мадьяр является довольно непростым политическим игроком, который умеет удачно маневрировать, или, как говорил покойный президент Кравчук, "ходить между капельками". То есть, очевидно, что открытое осуждение Москвы, после прихода Мадьяра к премьерскому рулю априори не будет означать разблокирование военной/финансовой помощи в рамках Евросоюза или же — поддержки "быстрого вступления" Украины в ЕС.

Как Орбан пытается "выехать" на выборах за счет антиукраинской риторики

В четверг, 26 февраля глава венгерского правительства Виктор Орбан написал открытое письмо, адресованное Владимиру Зеленскому. Подчеркнув, что президент Украины "ведет антивенгерскую политику", он добавил: "В течение четырех лет Зеленский не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа относительно войны между Россией и Украиной. В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. В течение этого времени вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции".

Также Орбан заявил, что Владимир Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция "координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство".

Виктор Орбан призвал Зеленского "изменить свою антивенгерскую политику" Фото: Index.hr

Он также упомянул и о нефтепроводе "Дружба", который "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии", а затем обвинил украинского лидера в его блокировании.

Отдельно в своем послании Орбан призвал украинского президента "изменить свою антивенгерскую политику": "Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители".

Орбан обвинил Владимира Зеленского в блокировании нефтепровода "Дружба", который "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии" Фото: Getty

Напомним, Будапешт пока фактически заблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европарламентом документов. Зато в среду, 25 февраля Орбан, предварительно заявив об "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии, анонсировал развертывание военных возле объектов энергоинфраструктуры для их защиты.

Чем на самом деле обусловлена словесная агония венгерского премьера

Комментируя Фокусу жаркие во всех смыслах избирательные баталии в соседней Венгрии, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает: "Я убежден в том, что Орбан будет вгрызаться во власть до последнего. Честно говоря, не буду удивлен, если Орбан попытается тем или иным способом сфальсифицировать выборы. Соответствующий опыт у него уже есть, поскольку ранее он занимался "правильной" нарезкой округов. В любом случае, я уверен на все сто процентов, что просто так Орбан не отдаст власть, потому что для него это может означать не просто уход от политики, а повторение судьбы, например, того же Саркози — еще одного бывшего большого друга Кремля. Поэтому совершенно не удивлюсь, если в апреле мы станем свидетелями Майдана по-будапештски".

Подчеркнув, что кто бы в конце концов не пришел к властному рулю в Венгрии, после Орбана, отношения Киева и Будапешта улучшатся, эксперт аргументировал: "Ситуация непременно изменится, потому что вся эта откровенно наглая антиукраинская риторика Орбана — это его личный бизнес, поскольку в самой Венгрии нет никаких объективных предпосылок для того, чтобы ссориться с нашим государством. Например, в Польше, понятно: есть определенные исторические вопросы, которые используются во внутренне польской политической борьбе. И эта тема надолго, кто бы там ни был у власти. Зато в Венгрии постоянные трения с Украиной — это личное дело Орбана. Поэтому, как только Орбана уберут, отношения между нашими странами сразу улучшатся. Это не значит, что Венгрия моментально станет большим другом и будет оказывать Украине большую помощь и так далее. Скорее всего, нет, но в результате переговоров, уверен, отношения будут нормализованы и по крайней мере препятствием для нашей евроинтеграции Будапешт уже не будет выступать".

Понимая все риски смены власти в Венгрии, констатирует Петр Олещук, "россияне серьезно вкладываются в победу Орбана". "Для Кремля это вопрос принципиальный и, судя по всему, для Трампа тоже. Я думаю, что Трамп рассчитывает через Орбана разваливать и в дальнейшем Европейский Союз изнутри, потому что в Белом доме называют ЕС враждебным к США образованием. Это тоже усложняет возможность "уйти" Орбана, который продал себя россиянам с потрохами. В общем, нынешняя политическая погода в Венгрии напоминает мне ситуацию в Украине перед Революцией достоинства, когда тоже ребром стоял вопрос геополитического выбора, результаты которого выходили далеко за пределы конкретной страны", — отмечает политолог.

Тот факт, что Виктор Орбан максимально нагнетает антиукраинскую истерию, говорит Петр Олещук, имеет свое объяснение: "Дело в том, что он мертвой хваткой ухватился за власть, потому что очень боится, что его спросят за все то, что он наделал — за все те дворцы, за прикрытие коррупционеров у власти и еще много чего".

В случае проигрыша партии "Фидас" на апрельских выборах, а затем — отставки Орбана, заключает политолог, у действующего сейчас венгерского премьера будет только два пути: или в тюрьму, или соседом к Януковичу и Асаду.

Какую двойную игру и почему проводит венгерский премьер-министр

Украина становится основным фактом внутриполитической борьбы в Венгрии, отмечает в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. "На выборах, которые состоятся уже через полтора месяца, Орбан выбрал четко выраженную антиукраинскую линию. В этом смысле я рассматриваю письмо Орбана Зеленскому позиционированием себя в качестве политика, который не считает нужным, чтобы Европа поддерживала Украину вообще. Зато, несмотря на все, он предлагает протягивать руку дружбы с Россией. Кроме того, это еще и внутриполитическая игра, потому что это орбановское письмо уже разнесли на цитаты провластные медиа Венгрии и я думаю, что именно на них оно прежде всего было рассчитано. То есть, я не уверен, что Орбан хотел, чтобы именно Зеленский все это прочитал", — подчеркивает аналитик.

Виктор Орбан систематически подыгрывает РФ и блокирует помощь Евросоюза (ЕС) Украине Фото: из открытых источников

По его убеждению, именно за счет обострения антиукраинских выпадов Орбан пытается отыграть "уже очень и очень немаленькое отставание" своей партии "Фидас" от оппозиционной "Тисы": "Свежая социология фиксирует разрыв целых 20% в пользу оппонентов Орбана. Кстати, я буквально вчера общался с представителями венгерской оппозиции из партии "Тиса" и они меня уверяли в том, что могут взять не просто большинство, а конституционное большинство в парламенте. Здесь, как говорится, никогда не нужно недооценивать админресурс, впрочем очевидно, что линия Орбана, мягко говоря, не очень верна".

Весьма показательным моментом эксперт считает то, что 12 апреля в Венгрии состоятся выборы, а уже 15 числа в Европарламенте пройдут дебаты о целесообразности существования нефтепроводов вроде "Дружбы"."И эти даты не являются случайными. Европейцы дождутся результатов выборов, делая ставку на то, что Орбан проиграет и тогда они смогут тот месяц-два, что будет формироваться новая власть, посылать его с его бесконечными "хотелками" по курсу российского корабля", — резюмирует Иван Ус.

Моделируя то, каким собственно образом могут измениться взаимоотношения по линии Киев-Будапешт в случае проигрыша партии Орбана, эксперт отметил, что "мгновенных объятий с Украиной, как бы того хотелось, не будет", однако заявления о необходимости дружбы с Россией, которые звучат постоянно из уст Орбана, Сийярто и других представителей венгерской власти, будут максимально минимизированы.