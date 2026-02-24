Венгрия и Словакия угрожают прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Фокус выяснил, повлияют ли заявления венгерских и словацких властей на цены на топливо и как Украина может компенсировать потенциальные потери.

Будапешт и Братислава заявили о возможном прекращении поставок топлива на украинский рынок. Причиной они назвали якобы "политическое решение" Украины остановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Отказ в топливе и электричестве — политический шантаж стран-соседок или реальный риск для Украины

27 января в результате российского обстрела был поврежден объект инфраструктуры вблизи Бродов, Львовской области. Как впоследствии стало известно, речь шла об оборудовании нефтепровода "Дружба". Из-за этого транзит нефти в Венгрию остановился. Украина сообщила партнерам об инциденте в тот же день.

Однако в Будапеште и Братиславе считают, что нефтепровод "Дружба" не подвергался российским ударам, а Киев остановил поставки нефти якобы по политическим мотивам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявили о прекращении поставок дизтоплива и электроэнергии в Украину.

Эксперты называют такие заявления политическим давлением. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии Фокусу отметил, что прекращение поставок топлива в Украину может навредить только Словакии и Венгрии.

"Не стоит волноваться относительно этих заявлений. Поставки топлива из этих стран никогда не имели для Украины критического значения. Их объем составляет примерно 5–10% от общего импорта", — пояснил специалист.

Если Словакия и Венгрия прекратят поставки топлива в Украину, пострадают прежде всего они сами

По его словам, эти объемы легко можно компенсировать другими, например, из Польши, ведь Украина получает как польское, так американское и литовское топливо.

"Поэтому проблем с тем, где и как получить топливо, нет. Опыт 2022 года, особенно первые четыре месяца после начала полномасштабной войны, хорошо научил нас быстро выходить из кризисных ситуаций", — добавил эксперт.

Украина имеет альтернативные источники импорта топлива

Угрозы отключить электроэнергию также имеют более политический характер. Гончар пояснил, что Украина интегрирована в европейскую энергосистему, и национальные правительства не могут единолично прекращать перетоки. К тому же, как отметил специалист, такие действия поставили бы под угрозу лицензии операторов энергосетей.

"Это попытка политико-психологического давления... Они сами пострадали бы, ведь продают электроэнергию, а не отдают ее. К тому же такое поведение могло бы лишить оператора лицензии, поэтому это политический шантаж и попытки напугать украинское руководство", — рассказал Михаил Гончар и добавил, что эта ситуация является менее проблематичной, чем ее пытаются подать.

Заметим, что Венгрия постоянно меняет свою риторику относительно решения прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Но 22 февраля энергетический Совет страны решил все же отказаться от этой идеи. Причиной этого решения стала якобы забота над венграми, которые живут в Закарпатье.

В то же время Словакия продолжает энергетический шантаж. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна остановила поставки электроэнергии. Он напомнил ультиматум: если поставки нефти не возобновятся, Фицо обратится к государственной компании SEPS с просьбой приостановить аварийные поставки электричества. По его словам, только в январе 2026 года таких поставок понадобилось для стабилизации украинской энергосистемы вдвое больше, чем за весь 2025 год.

В ответ на слова премьер-министра Словакии НЭК "Укрэнерго" пояснило, что эти поставки осуществлялись изредка и в небольшом объеме, поэтому их отсутствие не скажется на работе энергосистемы Украины.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна остановила поставки электроэнергии Фото: Украинская правда

Венгерско-словацкий шантаж — повлияет ли это на цены топлива

Угроза прекращения поставок топлива из Словакии и Венгрии минимальны. По мнению Михаила Гончара, на реальный рынок это не повлияет, возможны лишь спекулятивные ценовые колебания.

"Ничего не изменилось. Дизельное топливо, которое раньше поставлялось через продуктопровод, теперь просто заменится другим", — пояснил он.

Похожее мнение имеет и директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев.

"Никаких официальных запретов нет. Были лишь заявления политиков, но постановления правительства, которое бы ограничивало возникновение, нет. А если его нет, то повлиять на рынок ничего не может", — высказался Рябцев в комментарии Фокусу.

Угрозы Венгрии и Словакии о прекращении поставок топлива не повлияют на стоимость топлива в Украине

Имеет ли Украина собственные запасы топлива

У Украины есть собственные запасы топлива, которые позволяют покрывать внутренний спрос. Однако, как отметил Михаил Гончар, из-за специфики ситуации, а именно регулярные удары России по топливным базам, большинство топлива не хранится в больших резервуарах, а завозится непосредственно "с колес" по железной дороге или топливозаправщиками.

Украина не хранит топливо в больших резервуарах из-за регулярных ударов врага по топливным базам

Цены на топливо в Украине — вырастет ли стоимость на АЗС

В ближайшее время не стоит рассчитывать на удешевление топлива, но и резкого подорожания также не будет, считают эксперты. Они назвали ряд факторов, которые будут влиять на украинский рынок.

В Украине не ожидается резкого роста цен на топливо Фото: enkorr.ua

По словам Михаила Гончара, важную роль играет налоговая политика. Он напомнил, как в 2022 году правительство временно снизило их, чтобы стабилизировать и насытить рынок. Сейчас, из-за необходимости наполнять бюджет, акцизы растут.

"С этой точки зрения, надеяться на то, что топливо подешевеет, не стоит", — считает эксперт.

В то же время Геннадий Рябцев отметил, что даже без объективных причин цены могут расти из-за поведения украинских сетей.

"Крупные сети АЗС премиум сегмента могут повысить цены якобы из-за роста нефтяных котировок, который обусловлен геополитической напряженностью в отношениях между Ираном и США", — добавил он.

Также основными факторами, которые влияют на стоимость горючего в Украине, эксперты назвали:

цену нефтепродуктов на границе;

рост объемов импорта. После того как Кременчугский нефтеперерабатывающий завод прекратил функционировать, внутреннее производство фактически исчезло. В то же время дефицита не возникло, ведь рынок оперативно заместили импортные поставки;

курс национальной валюты по отношению к евро;

рост спроса из-за активного использования генераторов и мобильных генерационных установок.

"Объективных причин для дальнейшего подорожания пока нет. Изменения котировок преимущественно имеют спекулятивный характер и связаны с ростом геополитической напряженности. Это дает отдельным операторам, особенно крупным сетям, возможность повышать цены", — добавил Геннадий Рябцев.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году транзит российской нефти через Украину сократился до самого низкого показателя как минимум за последние 11 лет, а именно до 9,73 млн тонн. Для сравнения, в 2024 году было перевезено 11,36 млн тонн, то есть на 14% больше.