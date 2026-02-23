Остановка поставок электроэнергии из Словакии: повлияет ли это на ситуацию в Украине, — "Укрэнерго"

Возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не создает угрозы для стабильности объединенной энергосистемы Украины. Как объясняют в НЭК "Укрэнерго", такие поставки использовались редко и в очень ограниченном объеме, поэтому их отсутствие не повлияет на работу энергосистемы.

В частности, об этом компания написала в своем Telegram-канале и объяснила, что последний раз аварийную помощь со словацкого направления Украина получала более месяца назад и лишь в незначительных объемах. В целом такие поставки были редкими и кратковременными, поэтому их роль в обеспечении энергобаланса страны была минимальной.

В то же время "Укрэнерго" отмечает, что никаких официальных сообщений от словацкого оператора SEPS об одностороннем прекращении действия договора об аварийной помощи не поступало.

"Обращаем внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии — НЭК "Укрэнерго" и SEPS — являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации", — говорится в сообщении.

Более того, на сегодня действует договор между "Укрэнерго" и SEPS, который регламентирует предоставление и получение аварийной помощи между энергосистемами Украины и Словакии. Кроме того, 23 февраля украинская сторона получила от словацкого оператора письмо с предложением пересмотреть условия оплаты по этому договору. В "Укрэнерго" заверили, что рассмотрение этих предложений состоится максимально оперативно.

При этом каких-либо изменений или ограничений в коммерческом импорте электроэнергии из Словакии пока не предвидится.

"Распределенная мощность межгосударственных сечений используется в соответствии с результатами проведенных аукционов", — пишут в публикации.

Напомним, что 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о временном прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу "Дружба". По его словам, помощь украинской энергосистеме будет восстановлена сразу после возобновления поставок нефти, а сейчас Украина не может на нее рассчитывать. Фицо также предупредил, что в случае дальнейших проблем со стратегическими поставками Словакия может пересмотреть свою поддержку членства Украины в ЕС.

До этого он предупредил, что может остановить импорт электроэнергии в Украину может быть прекращен, если транзит российской нефти в Словакию не будет восстановлен до 23 февраля.

Также Фокус писал, что Фицо обвинил президента Украины в политических манипуляциях после временного прекращения поставок нефти через трубопровод "Дружба". По его словам, окончательное прекращение потока нефти из-за "действий Зеленского" может привести к росту расходов на саму нефть и транзитные сборы.