Зупинка поставок електроенергії зі Словаччини: чи вплине це на ситуацію в Україні, — "Укренерго"

Можливе припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини не створює загрози для стабільності об’єднаної енергосистеми України. Як пояснюють в НЕК "Укренерго", такі поставки використовувалися рідко та в дуже обмеженому обсязі, тому їх відсутність не вплине на роботу енергосистеми.

Зокрема, про це компанія написала у своєму Telegram-каналі та пояснила, що востаннє аварійну допомогу зі словацького напрямку Україна отримувала понад місяць тому і лише у незначних обсягах. В цілому такі постачання були рідкісними та короткочасними, тому їхня роль у забезпеченні енергобалансу країни була мінімальною.

Водночас "Укренерго" зазначає, що жодних офіційних повідомлень від словацького оператора SEPS про одностороннє припинення дії договору щодо аварійної допомоги не надходило.

"Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації", — йдеться в дописі.

Ба більше, на сьогодні діє чинний договір між "Укренерго" та SEPS, який регламентує надання та отримання аварійної допомоги між енергосистемами України і Словаччини. Крім того, 23 лютого українська сторона отримала від словацького оператора лист із пропозицією переглянути умови оплати за цим договором. В "Укренерго" запевнили, що розгляд цих пропозицій відбудеться максимально оперативно.

При цьому будь-яких змін або обмежень у комерційному імпорті електроенергії зі Словаччини наразі не передбачається.

"Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів", — пишуть у публікації.

Нагадаємо, що 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про тимчасове припинення аварійного постачання електроенергії до України через зупинку транзиту нафти трубопроводом "Дружба". За його словами, допомога українській енергосистемі буде відновлена одразу після відновлення постачання нафти, а наразі Україна не може на неї розраховувати. Фіцо також попередив, що у разі подальших проблем зі стратегічними поставками Словаччина може переглянути свою підтримку членства України в ЄС.

До цього він попередив, що може зупинити імпорт електроенергії в Україну може бути припинене, якщо транзит російської нафти до Словаччини не буде відновлений до 23 лютого.

Також Фокус писав, що Фіцо звинуватив президента України у політичних маніпуляціях після тимчасового припинення поставок нафти через трубопровід "Дружба". За його словами, остаточне припинення потоку нафти через "дії Зеленського" може призвести до зростання витрат на саму нафту та транзитні збори.