Венгрия решила не прекращать поставки электроэнергии в Украину: что стало причиной

Правительственный энергетический Совет Венгрии на своем заседании в воскресенье, 22 февраля, решил отказаться от ранее запланированных отмен поставок электроэнергии в Украину. Таким образом политики решили показать свою заботу о венграх, проживающих в Закарпатье.

Энергетический совет на своем сегодняшнем заседании рассмотрел ряд вопросов, связанных с поставками электроэнергии из Венгрии в Украину. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, почти половина электричества, которое импортирует Киев, предоставляет Будапешт.

"Мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что действующая власть Венгрии не против обычных украинцев.

"Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским", — подчеркнул министр.

Сколько электричества продает Венгрия Украине

В феврале Венгрия вместе со Словакией совместно занимают 70% в структуре импорта, что составляет более 1,4 ГВт дополнительных мощностей, рассказывала РБК-Украина аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

При этом, доля Венгрии в структуре импорта киловатт-часов в Украину составила 45%. Впрочем, пояснила она, в страна в одностороннем порядке не может разорвать контракт и прекратить поставки света, поскольку в ЕС деятельность операторов энергосистем жестко контролируется в рамках объединения компаний ENTSO-E.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что могут прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Фокус писал, что 18 февраля правительство Венгрии объявило о приостановке поставок дизельного топлива в Украину. В Будапеште объяснили это шагом для защиты собственной энергетической безопасности. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки не возобновятся, пока не будет восстановлен транзит нефти в страну по трубопроводу "Дружба".