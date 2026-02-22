Угорщина вирішила не припиняти постачання електроенергії до України: що стало причиною

Урядова енергетична Рада Угорщини на своєму засіданні у неділю, 22 лютого, вирішила відмовитися від раніше запланованих скасувань постачання електроенергії в Україну. Таким чином політики вирішили показати своє піклування над угорцями, які мешкають у Закарпатті.

Енергетична рада на своєму сьогоднішньому засіданні розглянула низку питань, пов'язаних з постачанням електроенергії з Угорщини до України. Про це розповів міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

За його словами, майже половина електрики, яку імпортує Київ, надає Будапешт.

"Ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Відео дня

Він зазначив, що чинна влада Угорщини не проти звичайних українців.

"Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським", — підкреслив міністр.

Скільки електрики продає Угорщина Україні

У лютому Угорщина разом із Словаччиною спільно займають 70% у структурі імпорту, що становить понад 1,4 ГВт додаткових потужностей, розповідала РБК-Україна аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова.

При цьому, частка Угорщини у структурі імпорту кіловат-годин до України склала 45%. Утім, пояснила вона, в країна в однобічному порядку не може розірвати контракт та припинити постачання світла, оскільки в ЄС діяльність операторів енергосистем жорстко контролюється у рамках об'єднання компаній ENTSO-E.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що можуть припинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба".

Фокус писав, що 18 лютого уряд Угорщини оголосив про призупинення постачання дизельного пального до України. У Будапешті пояснили це кроком для захисту власної енергетичної безпеки. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що поставки не відновляться, доки не буде відновлено транзит нафти до країни трубопроводом "Дружба".