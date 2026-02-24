Угорщина та Словаччина погрожують припинити постачання пального та електроенергії до України через зупинення транзиту нафти по нафтопроводу “Дружба”. Фокус з’ясував, чи вплинуть заяви угорської та словацької влади на ціни пального та як Україна може компенсувати потенційні втрати.

Будапешт і Братислава заявили про можливе припинення постачання пального на український ринок. Причиною вони назвали нібито “політичне рішення” України зупинити транзит російської нафти через нафтопровід “Дружба”.

Відмова у паливі та електриці — політичний шантаж країн-сусідок чи реальний ризик для України

27 січня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено об’єкт інфраструктури поблизу Бродів, Львівської області. Як згодом стало відомо, йшлося про обладнання нафтопроводу "Дружба". Через це транзит нафти до Угорщини зупинився. Україна повідомила партнерів про інцидент того ж дня.

Однак в Будапешті та Братиславі вважають, що нафтопровід "Дружба" не зазнавав російських ударів, а Київ зупинив постачання нафти нібито через політичні мотиви. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявили про припинення постачання дизпального та електроенергії до України.

Експерти називають такі заяви політичним тиском. Президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар у коментарі Фокусу наголосив, що припинення постачання пального до України може нашкодити лише Словаччині та Угорщині.

“Не варто хвилюватися щодо цих заяв. Постачання пального з цих країн ніколи не мали для України критичного значення. Їхній обсяг становить приблизно 5–10% від загального імпорту”, — пояснив фахівець.

Якщо Словаччина та Угорщина припинять постачання пального до України, постраждають насамперед вони самі

За його словами, ці обсяги легко можна компенсувати іншими, наприклад, з Польщі, адже Україна отримує як польське, так американське і литовське пальне.

“Тому проблем із тим, де і як отримати пальне, немає. Досвід 2022 року, особливо перші чотири місяці після початку повномасштабної війни, добре навчив нас швидко виходити з кризових ситуацій”, — додав експерт.

Україна має альтернативні джерела імпорту пального

Погрози відключити електроенергію також мають більш політичний характер. Гончар пояснив, що Україна інтегрована в європейську енергосистему, і національні уряди не можуть одноосібно припиняти перетоки. До того ж, як наголосив фахівець, такі дії поставили б під загрозу ліцензії операторів енергомереж.

“Це спроба політико-психологічного тиску… Вони самі постраждали б, адже продають електроенергію, а не віддають її. До того ж така поведінка могла б позбавити оператора ліцензії, тому це політичний шантаж і спроби налякати українське керівництво”, — розповів Михайло Гончар і додав, що ця ситуація є менш проблематичною, ніж її намагаються подати.

Зауважимо, що Угорщина постійно змінює свою риторику щодо рішення припинити аварійне постачання електроенергії до України. Та 22 лютого енергетична Рада країни вирішила все ж відмовитися від цієї ідеї. Причиною цього рішення стало нібито піклування над угорцями, які живуть в Закарпатті.

Водночас Словаччина продовжує енергетичний шантаж. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна зупинила постачання електроенергії. Він нагадав ультиматум: якщо постачання нафти не відновлять, Фіцо звернеться до державної компанії SEPS із проханням призупинити аварійні постачання електрики. За його словами, тільки в січні 2026 року таких поставок знадобилося для стабілізації української енергосистеми вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

У відповідь на слова прем’єр-міністра Словаччини НЕК “Укренерго” пояснило, що це постачання здійснювалося зрідка й в невеликому обсязі, тому їхня відсутність не позначиться на роботі енергосистеми України.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна зупинила постачання електроенергії

Угорсько-словацький шантаж — чи вплине це на ціни пального

Загроза припинення постачання пального зі Словаччини та Угорщини мінімальна. На думку Михайла Гончара, на реальний ринок це не вплине, можливі лише спекулятивні цінові коливання.

“Нічого не змінилося. Дизельне пальне, яке раніше постачалося через продуктопровід, тепер просто заміниться іншим”, — пояснив він.

Схожу думку має й директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі “Психея” Геннадій Рябцев.

“Жодних офіційних заборон немає. Були лише заяви політиків, але постанови уряду, яка б обмежувала постання, немає. А якщо її немає, то вплинути на ринок нічого не може”, — висловився Рябцев у коментарі Фокусу.

Погрози Угорщини та Словаччини щодо припинення постачання палива не вплинуть на вартість пального в Україні

Чи має Україна власні запаси пального

В України є власні запаси пального, які дають змогу покривати внутрішній попит. Однак, як зауважив Михайло Гончар, через специфіку ситуації, а саме регулярні удари Росії по паливних базах, більшість пального не зберігається у великих резервуарах, а завозиться безпосередньо “з коліс” залізницею або паливозаправниками.

Україна не зберігає пальне у великих резервуарах через регулярні удари ворога по паливних базах

Ціни на пальне в Україні — чи зросте вартість на АЗС

Найближчим часом не варто розраховувати на здешевлення пального, але й різкого подорожчання також не буде, вважають експерти. Вони назвали низку чинників, які впливатимуть на український ринок.

В Україні не очікується різке зростання цін на пальне

За словами Михайла Гончара, важливу роль відіграє податкова політика. Він нагадав, як 2022 року уряд тимчасово знизив їх, щоб стабілізувати та наситити ринок. Нині, через необхідність наповнювати бюджет, акцизи зростають.

“З цієї точки зору, сподіватися на те, що пальне подешевшає, не варто”, — вважає експерт.

Водночас Геннадій Рябцев зазначив, що навіть без об’єктивних причин ціни можуть зростати через поведінку українських мереж.

“Великі мережі АЗС преміумсегмента можуть підвищити ціни нібито через зростання нафтових котирувань, яке зумовлено геополітичною напруженістю у відносинах між Іраном і США”, — додав він.

Також основними чинниками, які впливають на вартість пального в Україні експерти назвали:

ціну нафтопродуктів на кордоні;

зростання обсягів імпорту. Після того як Кременчуцький нафтопереробний завод припинив функціонувати, внутрішнє виробництво фактично зникло. Водночас дефіциту не виникло, адже ринок оперативно замістили імпортні постачання;

курс національної валюти щодо євро;

зростання попиту через активне використання генераторів і мобільних генераційних установок.

“Об’єктивних причин для подальшого здорожчання наразі немає. Зміни котирувань переважно мають спекулятивний характер і пов’язані зі зростанням геополітичної напруженості. Це дає окремим операторам, особливо великим мережам, можливість підвищувати ціни”, — додав Геннадій Рябцев.

Раніше Фокус писав, що у 2025 році транзит російської нафти через Україну скоротився до найнижчого показника щонайменше за останні 11 років, а саме до 9,73 млн тонн. Для порівняння, у 2024 році було перевезено 11,36 млн тонн, тобто на 14% більше.