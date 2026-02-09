Пальне без шоку: ціни на АЗС тримаються, але є нюанс
У лютому український ринок пального демонструє відносну стабільність. Незважаючи на сильні морози, енергетичний терор РФ та нестабільну геополітичну ситуацію, ціни на бензин, дизель і автогаз залишаються передбачуваними та не відзначаються різкими коливаннями.
За оцінками експертів, 10 лютого 2026 року вартість пального українські АЗС не переглядатимуть. Можливе лише здорожчання, у межах 20-50 копійок за літр, в преміальних мережах.
Як пояснив Фокусу директор консалтингової групи "А-95" Дмитро Льоушкін, ринок увійшов у фазу сезонного балансу.
Ціни на бензин і дизель
Станом на 9 лютого середня ціна бензину А-95 в Україні становить 60,87 грн/л, дизеля — 60,50 грн/л, автогазу — 38,43 грн/л. За тиждень зростання не перевищило 0,1-0,7%, що для зими є типовим сценарієм.
На 10 лютого прогноз наступний:
- А-95: 60,9-61,2 грн/л
- А-95 преміум: 65,5-65,9 грн/л
- Дизель: 60,6-60,9 грн/л
- LPG: 38,5-38,7 грн/л
Підтримують стабільність одразу кілька чинників: ціна нафти Brent утримується поблизу 69-70 доларів за барель, курс долара — близько 42,8 грн, а логістика, зокрема південний напрямок, працює без серйозних збоїв.
Арктичний дизель: потреба сходить нанівець
Однією з головних тем зими був арктичний дизель, який традиційно дорожчий за звичайний. Втім, як наголошує Дмитро Льоушкін, ринок уже фактично попрощався з цим сегментом.
"Ні, дефіциту арктичного дизеля немає. Він ще є у трейдерів, але в мережах його не викуповують. Чому? Він значно дорожчий — на 5 грн за літр. З наближенням весни сенсу в ньому немає", — пояснює експерт.Важливо
За його словами, навіть якщо арктичне пальне ще фізично присутнє на ринку, воно поступово продається як звичайний дизель.
"Всі побачили потепління, тому його продають як звичайний дизель", — зазначає Льоушкін.
Чи є передумови для різкого зростання цін на пальне?
Внутрішніх причин для стрибка цін експерт не бачить. Навпаки, ринок пройшов найскладніший період без паніки — завдяки запасам, сформованим напередодні підвищення акцизів восени.
"Високого попиту не бачу. Ми проскочили дефіцит завдяки великим надлишкам: перед акцизами з 1 листопада всі передконтрактували пальне, тому запасів вистачило… Якщо й будуть проблеми, то лише від атак, які неможливо передбачити. Тож паніки навесні не чекаємо", — каже він.
Головний ризик — не в Україні
Єдиний сценарій, який може швидко змінити ситуацію на стелах АЗС, — різка ескалація на Близькому Сході.
"Якщо не почнеться ескалація на Близькому Сході — загострення ситуації між Іраном і США чи щось подібне, — ціни залишаться на рівні", — підкреслює експерт.Важливо
У разі такого сценарію аналітики не виключають зростання вартості пального на 5-10 грн за літр, однак наразі це саме песимістичний варіант, а не базовий прогноз.
Що відбувається з цінами на АЗС сьогодні
Станом на 9 лютого преміальні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) тримають А-95 у діапазоні 63,99-67,13 грн/л, дизель — близько 63,7-63,99 грн/л. Бюджетні оператори пропонують бензин по 55-58 грн/л, дизель — від 54,9 грн/л, газ — від 35,9 грн/л.
Регіонально найдорожче пальне традиційно в Київській області, тоді як в Одеській ціни нижчі завдяки імпортному фактору.
Нагадаємо, раніше Фокусу розповіли про 4 чинники, що вплинули на стрибок цін на АЗС. Передусім ексепрти кажуть про підвищення акцизу від 1 січня 2026 року, девальвацію гривні щодо долара та євро. Ба більше, фіксується незначне подорожчання пального на кордоні.