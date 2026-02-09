В Україні продовжує дешевшати американський долар. Скільки коштує іноземна валюта — читайте в огляді.

Офіційний курс євро знову пішов угору, тоді як американський долар продовжив втрачати в ціні. Разом із євро зросла і вартість польського злотого. Про це свідчать дані Національного банку України, який встановив офіційні курси іноземних валют щодо гривні на понеділок, 10 лютого.

Офіційний курс євро на 10 лютого

Перед вихідними регулятор скоригував курс євро у бік зниження. Втім, уже в понеділок НБУ змінив підхід до коригування офіційного курсу гривні щодо європейської валюти на вівторок, 10 лютого. У результаті євро подорожчав до 51,1200 грн, що на 0,3570 грн більше, ніж попереднього дня.

Курс злотого на 10 лютого

Схожа динаміка спостерігається й щодо польського злотого. Польська валюта також зросла в ціні. Національний банк встановив офіційний курс злотого на рівні 12,1335 грн (+0,0996).

Відео дня

Який курс долара встановив НБУ

Попри загальну тенденцію до зростання курсу іноземних валют, долар США продовжив дешевшати. Американська валюта не підтримала висхідний тренд і на 10 лютого її офіційний курс становить 43,0267 грн (-0,022).

Нагадаємо, у коментарі для Фокусу експерти прогнозували збереження відносної стабільності на валютному ринку в середині лютого. За їхніми оцінками, суттєвих коливань курсу долара та євро не очікується: обидві валюти мають утримуватися в межах січневих рівнів — орієнтовно 43 грн за долар і 51 грн за євро.