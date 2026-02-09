В Украине продолжает дешеветь американский доллар. Сколько стоит иностранная валюта — читайте в обзоре.

Официальный курс евро снова пошел вверх, тогда как американский доллар продолжил терять в цене. Вместе с евро выросла и стоимость польского злотого. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, который установил официальные курсы иностранных валют по отношению к гривне на понедельник, 10 февраля.

Официальный курс евро на 10 февраля

Перед выходными регулятор скорректировал курс евро в сторону снижения. Впрочем, уже в понедельник НБУ изменил подход к корректировке официального курса гривны относительно европейской валюты на вторник, 10 февраля. В результате евро подорожал до 51,1200 грн, что на 0,3570 грн больше, чем в предыдущий день.

Курс злотого на 10 февраля

Похожая динамика наблюдается и в отношении польского злотого. Польская валюта также выросла в цене. Национальный банк установил официальный курс злотого на уровне 12,1335 грн (+0,0996).

Какой курс доллара установил НБУ

Несмотря на общую тенденцию к росту курса иностранных валют, доллар США продолжил дешеветь. Американская валюта не поддержала восходящий тренд и на 10 февраля ее официальный курс составляет 43,0267 грн (-0,022).

Напомним, в комментарии для Фокуса эксперты прогнозировали сохранение относительной стабильности на валютном рынке в середине февраля. По их оценкам, существенных колебаний курса доллара и евро не ожидается: обе валюты должны удерживаться в пределах январских уровней — ориентировочно 43 грн за доллар и 51 грн за евро.