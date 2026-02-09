В феврале украинский рынок горючего демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на сильные морозы, энергетический террор РФ и нестабильную геополитическую ситуацию, цены на бензин, дизель и автогаз остаются предсказуемыми и не отличаются резкими колебаниями.

По оценкам экспертов, 10 февраля 2026 года стоимость топлива украинские АЗС не будут пересматривать. Возможно лишь незначительное подорожание, в пределах 20-50 копеек за литр, в премиальных сетях.

Как пояснил Фокусу директор консалтинговой группы "А-95" Дмитрий Леушкин, рынок вошел в фазу сезонного баланса.

Цены на бензин и дизель

По состоянию на 9 февраля средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 60,87 грн/л, дизеля — 60,50 грн/л, автогаза — 38,43 грн/л. За неделю рост не превысил 0,1-0,7%, что для зимы является типичным сценарием.

На 10 февраля прогноз следующий:

А-95: 60,9-61,2 грн/л

А-95 премиум: 65,5-65,9 грн/л

Дизель: 60,6-60,9 грн/л

LPG: 38,5-38,7 грн/л

Поддерживают стабильность сразу несколько факторов: цена нефти Brent удерживается вблизи 69-70 долларов за баррель, курс доллара — около 42,8 грн, а логистика, в частности южное направление, работает без серьезных сбоев.

На 9-10 февраля 2026 года цены на топливо в Украине стабильные с незначительным ростом Фото: Delo.ua

Арктический дизель: потребность сходит на нет

Одной из главных тем зимы был арктический дизель, который традиционно дороже обычного. Впрочем, как отмечает Дмитрий Леушкин, рынок уже фактически попрощался с этим сегментом.

"Нет, дефицита арктического дизеля нет. Он еще есть у трейдеров, но в сетях его не выкупают. Почему? Он значительно дороже — на 5 грн за литр. С приближением весны смысла в нем нет", — объясняет эксперт.

По его словам, даже если арктическое топливо еще физически присутствует на рынке, оно постепенно продается как обычный дизель.

"Все увидели потепление, поэтому его продают как обычный дизель", — отмечает Леушкин.

С приближением весны смысла в арктическом дизеле нет Фото: Alamy

Есть ли предпосылки для резкого роста цен на топливо?

Внутренних причин для скачка цен эксперт не видит. Наоборот, рынок прошел сложнейший период без паники — благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов осенью.

"Высокого спроса не вижу. Мы проскочили дефицит благодаря большим излишкам: перед акцизами с 1 ноября все предконтрактовали топливо, поэтому запасов хватило… Если и будут проблемы, то только от атак, — их невозможно предусмотреть. Поэтому паники весной не ждем", — говорит он.

Дефицита топлива не было благодаря большим излишкам Фото: Pexels

Главный риск — не в Украине

Единственный сценарий, который может быстро изменить ситуацию на стелах АЗС, — резкая эскалация на Ближнем Востоке.

"Если не начнется эскалация на Ближнем Востоке — обострение ситуации между Ираном и США или что-то подобное, — цены останутся на уровне", — подчеркивает эксперт.

В случае такого сценария аналитики не исключают роста стоимости топлива на 5-10 грн за литр, однако пока это именно пессимистический вариант, а не базовый прогноз.

Что происходит с ценами на АЗС сегодня

По состоянию на 9 февраля премиальные сети (OKKO, WOG, SOCAR) держат А-95 в диапазоне 63,99-67,13 грн/л, дизель — около 63,7-63,99 грн/л. Бюджетные операторы предлагают бензин по 55-58 грн/л, дизель — от 54,9 грн/л, газ — от 35,9 грн/л.

Регионально самое дорогое топливо традиционно в Киевской области, тогда как в Одесской цены ниже благодаря импортному фактору.

Напомним, ранее Фокусу рассказали о 4 факторах, повлиявших на скачок цен на АЗС. Прежде всего эксепрты говорят о повышении акциза с 1 января 2026 года, девальвации гривны по отношению к доллару и евро. Более того, фиксируется незначительное подорожание топлива на границе.