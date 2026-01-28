В Украине растет стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза. Объясняется это сразу несколькими факторами, в частности, повышением акцизов и валютных колебаний. Однако эксперты называют еще один важный фактор скачка цен на топливо.

Топливо в Украине дорожает и для этого существуют как объективные, так и субъективные факторы. На цены влияют повышение акциза с 1 января 2026 года, девальвация гривны относительно доллара и евро. Более того, фиксируется незначительное подорожание топлива на границе. Фокус получил экспертную оценку ситуации на рынке топлива и промониторил актуальные цены на АЗС.

Топливо в Украине: почему цены на АЗС растут — 4 фактора

Рост стоимости топлива в пределах 1-2 грн за литр связан прежде всего с корректировкой акцизных ставок. Как пояснил Фокусу эксперт по энергетике, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, Украина имеет обязательства, обусловленные подписанием Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и в соответствии с ними акцизы, в частности, на нефтепродукты, должны быть приведены к минимальному уровню, разрешенному в Европейском Союзе.

Однако акциз является лишь одной из составляющих цены на горючее. Не менее существенное влияние имеют другие факторы — как объективные, так и субъективные.

К объективным причинам, кроме повышения акциза, относятся девальвация гривны относительно доллара и евро, а также незначительный рост закупочных цен на границе. Почти все нефтепродукты импортируются за евро, и акциз также уплачивается в евро, что напрямую влияет на конечную стоимость.

Повышение цены на арктический дизель эксперт считает необоснованным Фото: Alamy

"После повышения акциза с 1 января, второй причиной является удешевление гривны относительно доллара и евро. Почти все закупается за евро и акциз уплачивается в евро, поэтому это также стоит учитывать. и есть небольшое, но все равно подорожание на границе нефтепродуктов. Эти три фактора как раз и обусловливают подорожание где-то от полутора до двух гривен на литре бензина и дизельного топлива, которое, собственно, уже происходит", — пояснил Рябцев

По совокупности этих факторов, экономически обоснованное повышение составляет около 1-2 грн за литр бензина и дизеля".

Впрочем, эксперт считает, что реальные цены часто превышают эти пределы из-за нецивилизованной конкуренции. И это он называет четвертым фактором повышения цен на топливо.

Цены на бензин сегодня и роль картельных договоренностей

Отметим, что средние розничные цены на основных сетях АЗС Украины по состоянию на 28 января относительно прошлых суток незначительно повысились, в пределах 0,10-0,20 грн за литр.

Также сохраняются региональные различия в ценах в крупных городах, в частности, в Киеве и Харькове. Там топливо обычно дороже в среднем на 1-2 гривны за литр, тогда как в западных областях страны цены несколько ниже.

Так, средние цены на топливо по Украине составляют

А-95+ — 64,36 грн/л;

А-95 — 59,40 грн/л;

А-92 — 57,99 грн/л;

Дизель (ДТ) — 58,90 грн/л;

Газ (пропан) — 38,58 грн/л.

Геннадий Рябцев отмечает, что на рынке существуют признаки картеля, когда крупные операторы синхронно повышают цены. По его словам, крупные операторы сегодня получают прибыли выше довоенных, пользуясь тем, что топливо является инфраструктурным товаром, без которого невозможно обойтись.

Речь идет о наличии на рынке картеля, который согласованно поднимает стоимость нефтепродуктов на одинаковые величины

"Нецивилизованная конкуренция — это тот фактор, который, скорее, гарантирует поднятие цен выше объективно обоснованных. Наличие на рынке картеля, который согласованно на одинаковые величины поднимает стоимость нефтепродуктов, представители которого используют свои связи в органах власти для борьбы с конкурентами, обвиняя их в нарушении каких-то норм и правил, и продают через свои заправки топливо по завышенным ценам. Сейчас после того, как с рынка ушла группа "Приват", кроме "Укрнафты", на нем фактически не осталось игроков, которые бы ограничивали аппетиты первой десятки операторов, которые сейчас получают прибыли больше, чем до войны. То есть они просто используют ситуацию для собственного обогащения и используют тот факт, что нефтепродукты являются инфраструктурными товарами и от них никто не может отказаться. Поэтому мы видим повышенные вверх цены на так называемые именные виды топлива, а также ситуацию, которая была организована вокруг так называемого арктического дизеля, когда его розничные цены были подняты вообще без каких-либо оснований, просто на волне того, что он был нужен для питания генераторов", — отметил эксперт.

Эксперт также обращает внимание на признаки классического захвата регулятора (regulatory capture) — ситуации, когда государственные органы контроля фактически работают в интересах крупных компаний, а не потребителей.

Антимонопольный комитет, Госпродпотребслужба и другие структуры практически не проводят системных расследований по завышению цен или качества топлива. Из-за этого субъективный фактор становится ключевым драйвером подорожания.

Акцизы и политика: что говорит власть

Как Фокус писал ранее, в Украине продолжается плановое повышение цен и на табачные изделия, что также связано с ростом акцизов.

В 2026 году сигареты подорожают в среднем на 2-3,5 грн за пачку, а топливо — на 1-2 грн за литр.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов. По его словам, повышение акциза на сигареты стартовало еще в 2018 году для приведения ставок к стандартам ЕС, но в этом году темпы роста были замедлены.

"Парламент совместно с правительством принял решение уменьшить скорость поднятия этого акциза. Мы должны были завершить процесс до 2027 года, однако продлили его почти до 2029-го", — отметил Леонов.

Комментируя топливо, депутат подчеркнул, что на цену также влияют мировые котировки на нефть и логистические расходы из-за войны.

Цены на популярных АЗС по состоянию на 28 января (грн/л)

Мережа А-95+ А-95 А-92 ДП Газ WOG 65,98 62,99 62,99 62,99 39,97 OKKO 65,98 62,99 62,99 62,99 39,99 SOCAR 66,13 62,99 62,70 62,70 39,40 UPG 62,77 59,07 – 58,96 38,21 УКРНАФТА 62,99 59,99 57,99 59,99 38,46 БРСМ-Нафта – 57,05 55,44 55,49 36,43 AMIC 62,64 59,99 60,07 60,04 38,03

По данным Минфина, AUTO.RIA (ежедневные обновления)

Аналитики прогнозируют, что при отсутствии государственного вмешательства цены могут расти быстрее, чем предусматривают акцизные изменения. В ближайшие месяцы базовый сценарий — плюс 1-2 грн/л, пессимистический — более 2 грн/л.

Напомним, в 2026 году украинцев ожидают новые налоги и повышенные акцизы не только на топливо и сигареты. Возрастет стоимость и сладких напитков, а также продуктов питания. Подорожание охватит почти все категории — от овощей и мяса до молочных продуктов и подсолнечного масла. Наибольший рост прогнозируется именно для масла — около 40%.