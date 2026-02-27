Орбан над прірвою: що принесе Україні та Європі ймовірна зміна проросійської влади в Угорщині

Свіжі соціологічні опитування у сусідній Угорщині свідчать про те, що діючий прем’єр-міністр Віктор Орбан, який систематично підіграє РФ і блокує допомогу Євросоюзу (ЄС) Україні, може втратити крісло після квітневих парламентських виборів. Яким чином вплине на геополітичні позиції Києва ймовірна зміна влади в Будапешті, з’ясовував Фокус.

Угорська опозиційна партія «Тиса» збільшила свою перевагу над партією діючого глави тамтешнього уряду Віктора Орбана «Фідес», йдеться у свіжому соцопитуванні Median.

Зокрема, як засвідчив новий замір електорального пульсу, «Тиса» збільшила свою перевагу над «Фідес» до безпрецедентних 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися із своїми політико-партійними симпатіями, а також на 11 в.п – серед усього населення, яке володіє правом голосу. Так, «тисівці» мають підтримку 55% виборців, які визначилися з вибором, а «Фідес» має в електоральному кошику 35%.

Петер Мадяр чітко і недвозначно називає Росію агресором у війні проти України Фото: Péter Magyar

Лідер «Тиси» Петер Мадяр невдовзі після оприлюднення результатів даного соціологічного дослідження, пообіцяв ще «більше активізувати» свою виборчу кампанію.

Зазначимо, що опитування було проведено 18-23 лютого серед однієї тисячі громадян і похибка становить +/-3,5 пункти.

Нагадаємо, 12 лютого, тобто до проведення опитування, лідер «Тиси» Мадяр заявив, що став жертвою провокації із використанням прихованої зйомки інтимного характеру. Він пов’язав появу відео у публічній площині з людьми, близькими до Віктора Орбана. Крім того, Мадяр зазначив, що оточення діючого прем’єр-міністра Угорщини збирається шантажувати його інтимними відео з партнеркою.

Чим дійсно Петер Мадяр є більш прихильним до України аніж Орбан

На відміну від відверто антиукраїнської риторики 62-річного Орбана, молодший за нього на 18 років Мадяр чітко і недвозначно називає Росію агресором у війні проти України. Він підтримує право офіційного Києва на самооборону у захисті незалежності та суверенітету. Водночас, і сам Мадяр, і його політсила «Тиса» виступають проти відправлення угорської зброї або військ в Україну. Таким чином в даному тематичному кейсі головний угорський опозиціонер солідарний з позицією уряду Орбана. Також Мадяр не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу (fast-track). В даному контексті політик наголошує, що вступ України до ЄС можливий лише за умови дотримання всіх стандартів, зокрема й щодо прав національних меншин (угорців Закарпаття), і що цей процес жодним чином не має шкодити економічним інтересам Будапешту.

44-річний Петер Мадяр є доволі непростим політичним гравцем, який вміє вдало маневрувати

Окрім того, Петер Мадяр, вважає, що Угорщина не зможе миттєво відмовитися від російських енергоносіїв. Його план передбачає поступове зменшення залежності до 2035 року, що є відчутно повільнішим графіком, аніж пропонується в межах Євросоюзу (до 2027-го).

В рамках нинішньої передвиборчої кампанії, яка, нагадаємо, фінішує у неділю, 12 квітня, Мадяр намагається уникати деталізації щодо російсько-української війни, позаяк, дане питання, передусім з огляду на пропаганду діючої влади, поляризує громадську думку.

Лідер «Тиси» повсякчас критикує Орбана не за саму позицію щодо Києва, а за те, що очільник уряду використовує право вето в ЄС заради особистого політичного шантажу, а не задля захисту національних інтересів.

Загалом, як бачимо, 44-річний Петер Мадяр є доволі непростим політичним гравцем, який вміє вдало маневрувати, або, як казав покійний президент Кравчук, «ходити поміж крапельками». Тобто, очевидно, що відкрите засудження Москви, після приходу Мадяра до прем’єрського керма апріорі не означатиме розблокування військової/фінансової допомоги в межах Євросоюзу чи то пак — підтримки «швидкого вступу» України до ЄС.

Як Орбан намагається «виїхати» на виборах за рахунок антиукраїнської риторики

У четвер, 26 лютого очільник угорського уряду Віктор Орбан написав відкритого листа, адресованого Володимиру Зеленському. Наголосивши на тому, що президент України «веде антиугорську політику», він додав: «Протягом чотирьох років Зеленський не зміг прийняти позицію суверенного уряду Угорщини та угорського народу щодо війни між Росією та Україною. Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. Протягом цього часу ви отримали підтримку від Брюсселя та забезпечили собі підтримку угорської опозиції».

Також Орбан заявив, що Володимир Зеленський, Брюссель та угорська опозиція «координують зусилля, щоби привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд».

Віктор Орбан закликав Зеленського "змінити свою антиугорську політику" Фото: Index.hr

Він також згадав й про нафтопровід «Дружба», який «має критичне значення для енергопостачання Угорщини», а відтак звинуватив українського лідера у його блокуванні.

Окремо у своєму посланні Орбан закликав українського президента «змінити свою антиугорську політику»: «Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії й не хочемо платити більше за енергоносії».

Орбан звинуватив Володимира Зеленського у блокуванні нафтопроводу "Дружба", який "має критичне значення для енергопостачання Угорщини" Фото: Getty

Нагадаємо, Будапешт наразі фактично заблокував кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європарламентом документів. Натомість у середу, 25 лютого Орбан, попередньо заявивши про «українську загрозу» для енергосистеми Угорщини, анонсував розгортання військових біля об’єктів енергоінфраструктури задля їх захисту.

Чим насправді обумовлена словесна агонія угорського прем’єра

Коментуючи Фокусу спекотні в усіх сенсах виборчі баталії в сусідній Угорщині, політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук зазначає: «Я переконаний у тому, що Орбан буде вгризатися у владу до останнього. Чесно кажучи, не буду здивований, якщо Орбан спробує в той чи інший спосіб сфальсифікувати вибори. Відповідний досвід в нього вже є, оскільки раніше він займався «правильною» нарізкою округів. В будь-якому разі, я впевнений на усі сто відсотків, що просто так Орбан не віддасть владу, бо для нього це може означати не просто відхід від політики, а повторення долі, наприклад, того ж самого Саркозі – ще одного колишнього великого друга Кремля. Тому абсолютно не здивуюся, якщо у квітні ми станемо свідками Майдану по-будапештськи».

Наголосивши на тому, що хто би зрештою не прийшов до владного керма в Угорщині, після Орбана, відносини Києва та Будапешта покращаться, експерт аргументував: «Ситуація неодмінно зміниться, тому що уся ця відверто нахабна антиукраїнська риторика Орбана – це його особистий бізнес, позаяк в самій Угорщині не має ніяких об’єктивних передумов для того, щоб сваритися з нашою державою. Наприклад, в Польщі, зрозуміло: є певні історичні питання, які використовуються у внутрішньо польській політичній боротьбі. І ця тема надовго, хто би там не був при владі. Натомість в Угорщині постійні тертя з Україною – це особиста справа Орбана. Тому, як тільки Орбана приберуть, відносини між нашими країнами одразу покращаться. Це не значить, що Угорщина вмить стане великим другом та надаватиме Україні велику допомогу і так далі. Швидше за все, ні, але в результаті переговорів, впевнений, відносини будуть нормалізовані і принаймні перешкодою для нашої євроінтеграції Будапешт вже не виступатиме».

Розуміючи усі ризики зміни влади в Угорщині, констатує Петро Олещук, «росіяни серйозно вкладаються в перемогу Орбана». «Для Кремля це питання принципове і, судячи з усього, для Трампа теж. Я думаю, що Трамп розраховує через Орбана розвалювати і надалі Європейський Союз зсередини, бо в Білому домі називають ЄС ворожим до США утворенням. Це теж ускладнює можливість «піти» Орбана, який продав себе росіянам з потрохами. Загалом, нинішня політична погода в Угорщині нагадує мені ситуацію в Україні перед Революцією гідності, коли теж руба стояло питання геополітичного вибору, результати якого виходили далеко за межі конкретної країни», — зазначає політолог.

Той факт, що Віктор Орбан максимально нагнітає антиукраїнську істерію, каже Петро Олещук, має своє пояснення: «Річ у тім, що він мертвою хваткою вхопився за владу, бо страшенно боїться, що його спитають за все те, що він наробив – за усі ті палаци, за прикриття корупціонерів при владі і ще багато чого».

У разі програшу партії «Фідас» на квітневих виборах, а відтак – відставки Орбана, підсумовує політолог, у діючого наразі угорського прем’єра буде лише два шляхи: або до в’язниці, або сусідом до Януковича та Асада.

Яку подвійну гру і чому проводить угорський прем’єр-міністр

Україна стає основним фактом внутрішньополітичної боротьби в Угорщині, наголошує у розмові з Фокусом провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. «На виборах, які відбудуться вже за півтора місяці, Орбан обрав чітко виражену антиукраїнську лінію. В цьому сенсі я розглядаю лист Орбана Зеленському позиціонуванням себе у якості політика, який не вважає за потрібне, щоб Європа підтримувала Україну взагалі. Натомість, попри все, він пропонує протягувати руку дружби з Росією. Крім того, це ще й внутрішньополітична гра, бо цей орбанівський лист вже рознесли на цитати провладні медіа Угорщини і я думаю, що саме на них він передусім був розрахований. Тобто, я невпевнений, що Орбан хотів, щоб саме Зеленський усе те прочитав», — підкреслює аналітик.

Віктор Орбан систематично підіграє РФ і блокує допомогу Євросоюзу (ЄС) Україні Фото: З відкритих джерел

На його переконання, саме за рахунок загострення антиукраїнських випадів Орбан намагається відіграти «вже дуже і дуже немаленьке відставання» своєї партії «Фідас» від опозиційної «Тиси»: «Свіжа соціологія фіксує розрив цілих 20% на користь опонентів Орбана. До речі, я буквально вчора спілкувався з представниками угорської опозиції з партії «Тиса» і вони мене запевняли в тому, що можуть взяти не просто більшість, а конституційну більшість у парламенті. Тут, як то кажуть, ніколи не потрібно недооцінювати адмінресурс, втім очевидно, що лінія Орбана, м’яко кажучи, не дуже вірна».

Вельми показовим моментом експерт вважає те, що 12 квітня в Угорщині відбудуться вибори, а вже 15 числа у Європарламенті пройдуть дебати щодо доцільності існування нафтопроводів на кшталт «Дружби». «І ці дати не є випадковими. Європейці дочекаються результатів виборів, роблячи ставку на те, що Орбан програє і тоді вони зможуть той місяць-два, що формуватиметься нова влада, посилати його з його безкінечними «хотєлками» за курсом російського корабля», — резюмує Іван Ус.

Моделюючи те, яким власне чином можуть змінитися взаємовідносини по лінії Київ-Будапешт у разі програшу партії Орбана, експерт зазначив, що «миттєвих обіймів з Україною, як би того хотілося, не буде», однак заяви про необхідність дружби з Росією, які лунають повсякчас з вуст Орбана, Сіярто та інших представників угорської влади, будуть максимально мінімізовані.