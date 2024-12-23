Газова схема Орбана і Фіцо: як РФ заробляє на війну за допомогою своїх європейських проксі

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ОРБАН І ФІЦО "НАМАЛЮВАЛИ" НОВУ ГАЗОВУ СХЕМУ

Згідно з цією схемою, тепер газ, що начебто має транспортуватися через Україну, вже буде не російським, а "словацьким" або "угорським." Тобто словацькі та угорські компанії укладають контракти на митній території РФ, а потім уже підписують контракти з оператором ГТСУ на транзит. Власне, "азербайджанська" схема в авральному режимі змінюється на "угорсько-словацьку", однак, суть від цього анітрішечки не змінюється.

Отже, "Газпром" як заробляв 6,5 мільярда євро на рік завдяки постачанням до країн Центральної Європи, так і буде заробляти надалі. Російські посіпаки як отримували свої 30 срібняків, так і отримуватимуть надалі. Нічого не зміниться, окрім точки зміни власності російського газу.

Цю "спритність" із захисту власних та газпромівських інтересів ще якось можна пояснити стосовно Фіцо, але при чому тут Орбан, адже ще з кінця 2021 р. Угорщина купує газ, який проходить "Турецьким потоком"? Мабуть, Орбан не захотів змарнувати такий вдалий шанс вислужитися перед своїм господарем укотре.

Така схема, на жаль, влітку пройшла із російською нафтою за незрозумілого сприяння уряду Шмигаля. Тоді російська нафта "Лукойла" була переоформлена на білорусько-українському кордоні на угорську компанію MOL.

Чи пройде ця схема зараз? Впевнений, що в Україні знайдеться достатньо впливових персонажів, які стануть голосити через проплачені ЗМІ, що їхня "корова" здохне без транзиту російського газу.

Однак не можу уявити, як можна погодитися на таку російську "оборудку," щоб і надалі забезпечувати російський військовий бюджет мільярдними надходженнями завдяки наданню послуг завдяки транзиту "словацького" ("угорського") газу.

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