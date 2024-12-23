Газовая схема Орбана и Фицо: как РФ зарабатывает на войне с помощью своих европейских прокси

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ОРБАН И ФИЦО "НАРИСОВАЛИ" НОВУЮ ГАЗОВУЮ СХЕМУ

Согласно этой схеме, теперь газ, который якобы должен транспортироваться через Украину, уже будет не российским, а "словацким" или "венгерским". То есть, словацкие и венгерские компании заключают контракты на таможенной территории РФ и потом уже подписывают контракты с оператором ГТСУ на транзит. Собственно, "азербайджанская" схема в авральном режиме меняется на "венгерско-словацкую", однако суть от этого ничуть не изменилась.

Таким образом, "Газпром" как зарабатывал 6,5 миллиардов евро в год благодаря поставкам в страны Центральной Европы, так и будет зарабатывать в дальнейшем. Российские приспешники как получали свои 30 сребреников, так и будут получать в дальнейшем. Ничего не поменяется, кроме точки изменения собственности российского газа.

Эту "прыть" по защите собственных и газпромовских интересов еще как-то можно объяснить в отношении Фицо, но при чем здесь Орбан, ведь еще с конца 2021 г. Венгрия покупает газ, который проходит по "Турецкому потоку"? Видимо, Орбан не захотел упустить такой удачный шанс выслужиться перед своим хозяином в очередной раз.

Такая схема, к сожалению, летом прошла с российской нефтью при непонятном содействии правительства Шмыгаля. Тогда российская нефть "Лукойла" была переоформлена на белорусско-украинской границе на венгерскую компанию MOL.

Пройдет ли данная схема сейчас? Уверен, что в Украине найдется достаточно влиятельных персонажей, которые станут причитать через проплаченные СМИ, что их "корова" сдохнет без транзита российского газа.

Однако не могу представить, как можно согласится на такую российскую "сделку", чтобы и в дальнейшем обеспечивать российский военный бюджет миллиардными поступлениями путем предоставления услуг благодаря транзиту "словацкого" ("венгерского") газа.

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