Пострадал ближайший друг Путина: чьи деньги затронули украинские дроны в Ленинградской области РФ

Украинские дроны успешно посетили Ленинградскую область — Киришский НПЗ (КИНЕФ). Это не просто очередная цель, а ювелирный удар по одному из самых важных объектов российской нефтепереработки.

Чтобы вы понимали масштаб предприятия:

Это второй по мощности НПЗ по всей России (уступает только Омскому).

Переработка: проектная мощность более 21 млн тонн нефти в год (фактически перерабатывали около 17,5 млн тонн).

Производство: 6–7 млн тонн дизеля и около 2 млн тонн автомобильного бензина ежегодно.

НПЗ обеспечивает горючим весь Санкт-Петербург и северо-западный регион РФ, держа на себе около 7% всей российской переработки нефти.

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По предварительным данным, снова горит ключевая установка первичной переработки нефти (АВТ-6), которую россияне только с горем пополам возобновили после прошлых атак. Остановка только этой одной установки — минус 23 тысячи тонн переработанной нефти в сутки, что составляет почти 40% общей мощности всего завода.

А теперь самое интересное — по чьим карманам это бьет. Официально завод принадлежит максимально непрозрачной компании "Сургутнефтегаз". Но исторически именно на эксклюзивном экспорте нефтепродуктов Киришского НПЗ построил свою многомиллиардную империю Геннадий Тимченко — один из самых близких друзей Путина.

То есть это не только минус тысячи тонн горючего для российской армии и дефицит на их внутреннем рынке. Это еще и прямой, очень болезненный удар по личному "кошельку" ближайшего окружения диктатора.

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