Под Петербургом горит нефтяной гигант РФ: завод мощностью 20 млн тонн во второй раз подвергся атаке дронов (видео)

В Киришах загорелось нефтеперерабатывающее предприятие, от которого зависит топливное обеспечение всего северо-запада России. Ночная атака дронов заставила российские власти подтвердить попадание в промышленную зону, где расположен стратегический КИНЕФ.

В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали промышленную зону города Кириши в Ленинградской области России, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "КИНЕФ". После атаки местные жители сообщали о взрывах и пожаре на территории предприятия. Информацию об атаке распространили OSINT-сообщества Dnipro Osint и Exilenova+, ссылаясь на кадры очевидцев и собственные данные мониторинга.

На обнародованных кадрах виден момент атаки беспилотников и пожар на территории промышленного комплекса.

Как сообщили власти региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью 9 ноября сообщил об угрозе с воздуха в связи с риском атаки беспилотников. Сначала он заявил об уничтожении двух БПЛА, впоследствии количество перехваченных дронов возросло до 38, а затем — до 81.

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В 03:40 по местному времени Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в промышленной зоне города Кириши. По его словам, к ликвидации пожара привлечены экстренные службы, а последствия уточняются.

Кроме того, обломки дрона попали в одну из квартир жилого дома, откуда эвакуировали семью. По словам губернатора, пострадавших в результате этого инцидента не было.

Сообщение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Позже губернатор сообщил о падении обломков на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. По состоянию на 04:29 Дрозденко сообщил об устранении угрозы со стороны беспилотников и отчитался о якобы уничтожении 113 беспилотников над территорией Ленинградской области за ночь. Причины и масштабы повреждений промышленного объекта в Киришах он не уточнил.

На фоне атаки временно ограничили работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничения касались приёма и отправления самолётов.

В чем заключается важность Киришского нефтеперерабатывающего завода

"Киришинефтеоргсинтез", известный как КИНЕФ, входит в состав российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз" и расположен в городе Кириши Ленинградской области. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и второй по мощности НПЗ страны после Омского завода.

Проектная мощность КИНЕФ составляет около 20,1 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает полный цикл переработки сырья и выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в частности автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, вакуумный газойл и другие продукты.

Завод имеет стратегическое значение для топливного обеспечения северо-запада России. Его продукция поставляется в Санкт-Петербург, Ленинградскую и другие соседние области. Благодаря масштабам производства предприятие играет важную роль в обеспечении работы транспорта, промышленности и других потребителей региона.

Особое значение имеет производство дизельного и авиационного топлива, которые используются не только гражданским транспортом, но и могут поставляться для нужд российских силовых структур и армии.

Кроме того, КИНЕФ является важным элементом нефтяной инфраструктуры России. Работа предприятия влияет на объемы переработки нефти, поставки готового топлива и деятельность смежных производств.

Киришский НПЗ уже подвергался нападению ранее

Кстати, это первый удар по Киришскому НПЗ с августа 2026 года. Так, предыдущая атака на предприятие произошла в ночь на 30 августа 2026 года. Тогда в промышленной зоне Киришей также возник пожар после удара беспилотников.

В сентябре агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что в результате августовской атаки были повреждены две установки первичной переработки нефти — АВТ-6 и АТ-1. После этого завод вновь приостановил переработку нефти.

На данный момент нет подтверждённых данных о том, повредила ли новая атака производственное оборудование КИНЕФ, остановилось ли предприятие и насколько серьёзны последствия пожара. Российские власти подтвердили попадание дронов в промышленную зону, но не раскрыли, какие именно объекты были повреждены.

Напомним, в ночь на 5 ноября "добрые" дроны нанесли удар по Рязани: после серии взрывов там разразился масштабный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Предприятие производит не только автомобильное топливо, но и авиационный керосин и дизельное топливо, которые использует российская армия, а OSINT-каналы сообщали как минимум о шести попаданиях.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу прекратить удары по НПЗ РФ в обмен на ракеты Patriot. Украинская сторона объясняет, что не может оставаться без ответа на российские атаки, которые приводят к гибели людей и повреждению энергетической инфраструктуры.