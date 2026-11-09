Под Петербургом горит нефтяной гигант РФ: завод мощностью 20 млн тонн во второй раз подвергся атаке дронов (видео)
В Киришах загорелось нефтеперерабатывающее предприятие, от которого зависит топливное обеспечение всего северо-запада России. Ночная атака дронов заставила российские власти подтвердить попадание в промышленную зону, где расположен стратегический КИНЕФ.
В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали промышленную зону города Кириши в Ленинградской области России, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны — "КИНЕФ". После атаки местные жители сообщали о взрывах и пожаре на территории предприятия. Информацию об атаке распространили OSINT-сообщества Dnipro Osint и Exilenova+, ссылаясь на кадры очевидцев и собственные данные мониторинга.
На обнародованных кадрах виден момент атаки беспилотников и пожар на территории промышленного комплекса.
Как сообщили власти региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью 9 ноября сообщил об угрозе с воздуха в связи с риском атаки беспилотников. Сначала он заявил об уничтожении двух БПЛА, впоследствии количество перехваченных дронов возросло до 38, а затем — до 81.
В 03:40 по местному времени Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в промышленной зоне города Кириши. По его словам, к ликвидации пожара привлечены экстренные службы, а последствия уточняются.
Кроме того, обломки дрона попали в одну из квартир жилого дома, откуда эвакуировали семью. По словам губернатора, пострадавших в результате этого инцидента не было.
Позже губернатор сообщил о падении обломков на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. По состоянию на 04:29 Дрозденко сообщил об устранении угрозы со стороны беспилотников и отчитался о якобы уничтожении 113 беспилотников над территорией Ленинградской области за ночь. Причины и масштабы повреждений промышленного объекта в Киришах он не уточнил.
На фоне атаки временно ограничили работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничения касались приёма и отправления самолётов.
В чем заключается важность Киришского нефтеперерабатывающего завода
"Киришинефтеоргсинтез", известный как КИНЕФ, входит в состав российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз" и расположен в городе Кириши Ленинградской области. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и второй по мощности НПЗ страны после Омского завода.
Проектная мощность КИНЕФ составляет около 20,1 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает полный цикл переработки сырья и выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в частности автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, вакуумный газойл и другие продукты.
Завод имеет стратегическое значение для топливного обеспечения северо-запада России. Его продукция поставляется в Санкт-Петербург, Ленинградскую и другие соседние области. Благодаря масштабам производства предприятие играет важную роль в обеспечении работы транспорта, промышленности и других потребителей региона.
Особое значение имеет производство дизельного и авиационного топлива, которые используются не только гражданским транспортом, но и могут поставляться для нужд российских силовых структур и армии.
Кроме того, КИНЕФ является важным элементом нефтяной инфраструктуры России. Работа предприятия влияет на объемы переработки нефти, поставки готового топлива и деятельность смежных производств.
Киришский НПЗ уже подвергался нападению ранее
Кстати, это первый удар по Киришскому НПЗ с августа 2026 года. Так, предыдущая атака на предприятие произошла в ночь на 30 августа 2026 года. Тогда в промышленной зоне Киришей также возник пожар после удара беспилотников.
В сентябре агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что в результате августовской атаки были повреждены две установки первичной переработки нефти — АВТ-6 и АТ-1. После этого завод вновь приостановил переработку нефти.
На данный момент нет подтверждённых данных о том, повредила ли новая атака производственное оборудование КИНЕФ, остановилось ли предприятие и насколько серьёзны последствия пожара. Российские власти подтвердили попадание дронов в промышленную зону, но не раскрыли, какие именно объекты были повреждены.
Напомним, в ночь на 5 ноября "добрые" дроны нанесли удар по Рязани: после серии взрывов там разразился масштабный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Предприятие производит не только автомобильное топливо, но и авиационный керосин и дизельное топливо, которые использует российская армия, а OSINT-каналы сообщали как минимум о шести попаданиях.
Кроме того, Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу прекратить удары по НПЗ РФ в обмен на ракеты Patriot. Украинская сторона объясняет, что не может оставаться без ответа на российские атаки, которые приводят к гибели людей и повреждению энергетической инфраструктуры.